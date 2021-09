Hemmingen

Erstmals stand der Impfbus in Hemmingen – und der Andrang war groß. Bei dem Angebot der Stadt Hemmingen und der Region Hannover konnten sich Interessierte am Dienstag in einem Bus der Berufsfeuerwehr Hannover an der Rathaustreppe gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zwischen 14 und 17 Uhr zählten die Berufsfeuerwehr Hannover und die Maltesern insgesamt 90 Besucherinnen und Besucher. Sie erhielten das Johnson & Johnson-Präparat, das nur eine Impfung erfordert.

Der Impfbus macht zum ersten Mal Station in Hemmingen. Quelle: Torsten Lippelt

Stadtsprecherin Sabine Hürthe erläuterte: „Wir sind mit 90 Geimpften der Tagessieger unter den Kommunen, in denen in den letzten 14 Tagen die einmalige Impfung ohne Anmeldung im Impfmobil angeboten wurde.“ Unter den Geimpften ist auch Jennifer Klingberg. „Bei mir in Linden hat es mit einem Termin nicht geklappt, Hemmingen ist nicht weit – und ich wollte wegen der Atmosphäre auch lieber in den Impfbus“, sagte sie.

Lesen Sie auch Corona in der Region Hannover und Niedersachsen: So viele Infizierte gibt es

Impfbus steht am Freitag wieder in Hemmingen

Der Impfbus steht am Freitag, 3. September, wie bereits geplant erneut am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld, dann allerdings in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Von Torsten Lippelt