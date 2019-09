Hemmingen

Lust, mal wieder auf einem Flohmarkt oder Basar zu stöbern oder etwas zu verkaufen? Das sind die nächsten Termine in Hemmingen und nahe der Stadtgrenze:

Freitag, 13. September 2019, 17 bis 19 Uhr: Herbstbasar (Secondhandbasar unter anderem für Kinderkleidung und Spielzeug) in der Integrativen Kindertagesstätte Arnum II, Laubeichenfeld 2, in Arnum. Erstmals können auch Kinder auf Decken ihr Spielzeug anbieten – bei gutem Wetter im Garten und bei schlechter Witterung in der Halle. Alle Plätze sind mittlerweile vergeben. Besucher können sich am Grill mit Würstchen sowie Beilagen vom Büfett und bei Getränken stärken.

Sonntag, 15. September 2019, etwa 11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt auf dem Parkplatz vor dem Real-Markt, Alfred-Bentz-Straße, in Devese.

Sonnabend, 28. September 2019, 10 bis 12 Uhr: Secondhandbasar im Harkenblecker Spielgarten, Hallerskamp 8. Der Förderverein lädt dazu ein. Gegen eine Standgebühr von 5 Euro und einen Kuchen können Kinderbekleidung und Spielzeug verkauft werden. Anmeldungen sind unter Telefon (05101) 3445 möglich.

Sonnabend, 26. Oktober 2019, 14 bis 16 Uhr: Herbst- und Winterbasar in der Grundschule Hiddestorf vom Arbeitskreis Hiddestorfer Basar (Listenausgabe am 25. September, 17 Uhr).

Zum Weiterlesen:

Großer Dorfflohmarkt in Jeinsen

Flohmarkttermine in der weiteren Umgebung finden Sie hier.

Von Andreas Zimmer