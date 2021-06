Hemmingen

Es ist ein Hauch von Normalität: Die Stadt Hemmingen öffnet das Rathaus am Donnerstag, 1. Juli, wieder für den Publikumsverkehr und bietet Zeiten wie vor Beginn der Corona-Pandemie an. Termine können weiterhin vereinbart werden, müssen aber nicht. So ist zum Beispiel die laufende Ausstellung von Monka Schmidt-Rinke wieder frei zugänglich.

Neu ist: Seit Mitte dieses Monats lassen sich Termine fürs Bürgerbüro im Internet auf www.stadthemmingen.de/termine-online vereinbaren und zwar für die Zeit dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Die erste Stadträtin Regina Steinhoff erläutert: „Wir wollen weiterhin ein offenes Rathaus sein. Gleichzeitig sehen wir einen Bedarf von Planungssicherheit und auf den haben wir reagiert, indem wir im Bürgerbüro die Online-Terminvereinbarung anbieten.“ Es sei weiterhin möglich, das Bürgerbüro ohne Termin zu besuchen, doch gebuchte Termine hätten Vorrang. Werde die Online-Reservierung gut angenommen, kämen weitere Zeiträume hinzu. Wer einen Termin bucht, solle sein Anliegen gleich angeben.

Online-Termin im Rathaus buchen

Wird der Service bald auch für andere Fachbereiche möglich sein? Steinhoff sagt: „Wir sind hier in einem Prozess, der nicht zuletzt mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes zusammenhängt.“ Auf der Startseite der Stadt seien die digitalen Dienste aber schon jetzt unter „Online-Rathaus“ und „Online-Terminvorgabe“ besser zu finden.

Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist montags und dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr. Diese Zeiten gelten auch fürs Bürgerbüro in Hemmingen-Westerfeld, allerdings ist es auch mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet und nach Vereinbarung unter Telefon (05 11) 4 10 33 33. Die Abteilung Soziales ist montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, zudem montags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.

Bürgerbüro Arnum öffnet erst später

Wann das Bürgerbüro Arnum wieder öffnen wird, steht noch nicht fest. „Die Stadt arbeitet auf eine Öffnung im August hin“, sagt Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Im größten Hemminger Stadtteil ist ein Umzug des Bürgerbüros ins Familienservicebüro sowie ein mobiler Bürgerkoffer geplant.

Von Andreas Zimmer