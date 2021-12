Hemmingen

„Dieses Weihnachten ist wieder alles anders.“ Das sagt Pastor Richard Gnügge, Vorsitzender der Kirchenregion Hemmingen, und bezieht sich auf die geplanten Gottesdienste an den Festtagen. Der Pastor der Nikolaikirchengemeinde für Hiddestorf und Ohlendorf erinnert sich noch an die Situation vor einem Jahr, als ein Corona-Lockdown in Deutschland galt. „Wir hatten in der Nikolaigemeinde die geplanten Präsenzgottesdienste abgesagt und stattdessen drei Gottesdienste im Internet gestreamt“, sagt Gnügge. Das sei auch sehr gut angenommen worden. „Eine Familie hatte sogar eine Leinwand im Garten aufgebaut und die Gottesdienste dann dort Open Air gesehen“, sagt der Pastor.

Doch in diesem Jahr soll es in allen vier evangelischen Kirchengemeinden im Stadtgebiet am Freitag, 24. Dezember, wieder Präenzgottesdienste geben. „Wir haben uns auf die Situation eingestellt. Jetzt freue ich mich auf die Gottesdienste und hoffe, dass wir den Gästen einen schönen Einstieg in das Weihnachtsfest bieten können“, sagt Gnügge. Die Gottesdienste werden alle unterschiedlich gestaltet. Die einzige Liveübertragung eines Krippenspiels im Internet bietet die Friedenskirchengemeinde in Arnum an.

Diese Bedingungen gelten Heiligabend in den evangelischen Kirchengemeinden:

Friedenskirchengemeinde Arnum: Zunächst sind drei Gottesdienste auf dem Vorplatz der Friedenskirche, Bockstraße 33, geplant. Der erste Gottesdienst beginnt um 15 Uhr mit einem Krippenspiel. Dieser kann live im Internet auf der Plattform Instagram unter @krippenspiel_arnum_2021 verfolgt werden. Der Gottesdienst mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden beginnt um 16.30 Uhr, ein musikalischer Gottesdienst mit dem Arnumer Posaunenchor um 18 Uhr. Der Gottesdienst zur Christnacht um 23 Uhr wird in der Friedenskirche sein. Für alle Gottesdienste gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Besucherinnen und Besucher müssen durchgängig eine FFP2-Maske tragen. Notwendig ist auch eine vorherige Anmeldung auf der Seite friedens-kirchengemeinde.gottesdienst-besuchen.de. Als Alternative bietet die Gemeinde einen „Gottesdienst zum Mitnehmen“ an. Entsprechende Lieder und Texte können ab Donnerstag, 23. Dezember, 13 Uhr, bis Freitag, 24. Dezember, 14.30 Uhr, an der Kirche abgeholt und dann individuell für die Gestaltung des Gottesdienstes zu Hause eingesetzt werden.

Nikolaikirchengemeinde Hiddestorf/Ohlendorf: Statt der sonst üblichen fünf Gottesdienste sind dieses Jahr drei unter freiem Himmel geplant. Für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regel. Gäste müssen durchgängig FFP2-Masken tragen. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 23. Dezember, 12 Uhr, telefonisch unter (0 51 01) 1 33 60 oder über die Seite kghiddestorf.gottesdienst-besuchen.de entgegen genommen. Besucherinnen und Besucher können jedoch auch spontan kommen und am Eingang ihren 3G-Status vorzeigen. Vor Ort stehen keine Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Gäste können allerdings Stühle mitbringen. Die Christvesper mit Krippenspiel der Vorkonfirmanden beginnt um 15 Uhr auf der Wiese des Hofes Wulkopf, Ostertorstraße 7. Dort fängt um 18 Uhr auch die Christvesper mit den Bläsern des Musikzugs an. Die Christnacht mit den Hauptkonfirmanden beginnt um 23 Uhr neben der Nikolaikirche, Ostertorstraße 19. Während der Feiertage sollen auf dem Kirchengelände zudem „kleine digitale Impulse“ zu finden sein.

Trinitatis-Kirchengemeinde Hemmingen-Westerfeld/Devese: Die Trinitatisgemeinde bietet Heiligabend Gottesdienste in der Kirche, Kirchdamm 4, und in den Kapellen Devese und Hemmingen an. Da die Sitzplätze wegen der Abstandsregeln begrenzt sind, müssen sich Besucher vorher anmelden. Es gilt die 3G-Regel. Zudem müssen Gäste durchgängig eine FFP2-Maske tragen. Vor Ort können sie sich mit der Corona-Warn-App oder der Luca-App anmelden. Der erste Gottesdienst an Heiligabend beginnt um 14.30 Uhr in der Trinitatiskirche. Dort wird die Weihnachtsgeschichte für Familien mit Kindern zum Mitmachen erzählt. Anmeldungen notiert Pastorin Ulrike Budke-Grüneklee nach einer E-Mail an ulrike.budke-grüneklee@evlka.de. Das Krippenspiel für die Vorkonfirmanden beginnt um 16 Uhr. Hier sind keine Plätze mehr frei. Pastor Peter Beyger bietet um 16 Uhr in der Kapelle Devese und um 18 Uhr in der Kapelle Hemmingen jeweils eine Christvesper und um 23 Uhr in der Trinitatiskirche eine Christmette an. Anmeldungen nimmt er per E-Mail an peter.beyger@evlka.de entgegen.

St.-Vitus-Kirchengemeinde Wilkenburg/Harkenbleck: Die St.-Vitus-Kirchengemeinde lädt zunächst zu drei Gottesdiensten unter freiem Himmel ein. Um 16 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Krippenspiel auf dem Kirchhof, Kirchstraße 18. Gleich zwei Gottesdienste fangen um 17.30 Uhr an – einer auf dem Kirchhof und einer auf Schiefers Hof in Harkenbleck. Für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regel mit durchgehender Maskenpflicht. Gäste können sich bei Bedarf Stühle mitbringen. Die Christnacht, begleitet von Musikern an Orgel, Cello und Geige, beginnt um 22 Uhr in der St.-Vitus-Kirche. Dort gilt die 2G-plus-Regel. Gäste müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Test vorlegen. Masken müssen durchgehend getragen werden. Die entsprechenden Anmeldungen sind auf der Seite stvitus-wilkenburg-harkenbleck.gottesdienst-besuchen.de möglich.

Von Tobias Lehmann