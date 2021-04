Hemmingen

Am Sonnabend, 1. Mai, ist Maifeiertag. Sind übers Wochenende schon Schwimmbäder in Hemmingen geöffnet? Was läuft an digitalen Veranstaltungen, und was ist sonst noch wichtig? Dies und mehr geht aus dem Feiertagswegweiser für Hemmingen hervor.

Das Büntebad und die städtische Sauna in dem Gebäude in Hemmingen-Westerfeld sind zurzeit geschlossen. Termine werden erst wieder für den Zeitraum von Mittwoch, 6. Mai, bis Pfingstsonntag, 23. Mai, vergeben – wann, ist noch unklar. Aus Hygienegründen sind dann weiterhin nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt.

Der bauhof hat in seiner Reihe Blaue Stunde am Sonntag, 2. Mai, 18 Uhr, die „medlz“ zu Gast. Sie gelten als die beste weibliche A-cappella-Popband Europas. Von den Shows – selbstironisch, witzig, charmant, tief bewegend und vor allem mitreißend – konnten sich die Besucher in den Räumen des Kulturzentrums in Hemmingen-Westerfeld schon selbst überzeugen, zuletzt 2019. Nun sind sie im Künstlergespräch im virtuellen bauhof am Sonntag zu Gast. Es wird etwa 60 Minuten dauern. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind per E-Mail an info@bauhofkultur.de möglich. Mit der Bestätigungsmail gibt es einen Link für die Teilnahme auf der Videoplattform Zoom.

Bücherschränke mit viel Lesestoff fürs Wochenende gibt es am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld, vor dem Gemeindezentrum an der Ostertorstraße in Hiddestorf und an der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Jeder kann dort Bücher abgeben, ausleihen und mitnehmen. Der Service rund um die Uhr ist gratis.

Freibad und Strandbad sind noch geschlossen

Das Freibad Arnum ist noch geschlossen und wird – je nach Corona-Lage – voraussichtlich am Sonnabend, 15. Mai, geöffnet. Im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld geht die neue Saison frühestens am 1. Juni los.

Grünabfall muss noch eine Weile im Garten bleiben, denn die Annahmestelle beim städtischen Betriebshof in Arnum bleibt am 1. Mai geschlossen. Sie ist erst wieder am Sonnabend, 8. Mai, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In Arnum wird nur Grünabfall aus privaten Haushalten in Hemmingen bis zu einer Menge von etwa einem Kubikmeter angenommen. Eine weitere Möglichkeit, im Stadtgebiet Grünabfall zu entsorgen, besteht an der landwirtschaftlichen Annahmestelle für Grüngut auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf. Auch sie ist am 1. Mai geschlossen und erst wieder am Mittwoch, 5. Mai , von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Dort werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten in der Region Hannover bis zu einem Kubikmeter angenommen.

Keine Maifeiern in diesem Jahr

Maifeiern müssen wegen Corona ausfallen.

Auf Rätseltour können sich Familien in der Reihe „Grüne Schätze“ begeben. Jetzt ist auch ein Heft über Hemmingen erschienen. Es ist kostenlos erhältlich und richtet sich an Kinder im Kita- und Grundschulalter, die in Begleitung Erwachsener spielerisch an die Natur und Geschichte herangeführt werden sollen. Mithilfe der Hefte gilt es Fragen zur jeweiligen Stadt zu lösen, auf der vier Kilometer langen Tour in Hemmingen beispielsweise zu Ernum und Welekenborgen. Wer alle Antworten zusammen hat, kommt auf ein Lösungswort und hat damit den Schatz gehoben. In Hemmingen liegt das Heft im Rathaus aus, das wegen Corona aber nur nach einer Terminbuchung unter Telefon (05 11) 4 10 30 betreten werden darf. Im Internet lässt es sich auf www.hannover.de/grueneschaetze herunterladen.

Von Andreas Zimmer