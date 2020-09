Hemmingen

In vielen Kirchengemeinden im Hemminger Stadtgebiet wird am Wochenende Erntedank gefeiert. Damit erinnern Christen an den engen Zusammenhang zwischen Mensch und Natur. Sie schmücken die Altäre festlich mit Feldfrüchten. Ein Überblick:

Erntedank in der Friedensgemeinde und bei den Katholiken

Arnum: Die Friedensgemeinde hat ihren Gottesdienst zum Erntedank bereits gefeiert. Im Gottesdienst in der Arnumer Kirche am Sonntag, 4. Oktober, begrüßt sie um 16.30 und 17.30 Uhr die Vorkonfirmanden und die Baumgruppenkinder, also die Jungen und Mädchen im ersten und zweiten Konfirmandenjahr, sowie um 18.30 Uhr die Hauptkonfirmanden. Wegen Corona gibt es mehrere Gottesdienste. Jan Marco Schäfer wird alle Gottesdienste mit Gesang und Piano begleiten. Bei allen wirken Pastorin Christine Behler und Diakonin Elke Hartebrodt-Schwier mit.

Hemmingen ( Stadtgebiet): Die katholische Kirchengemeinde lädt für Sonntag, 4. Oktober, zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel ein. Beginn ist um 17 Uhr im Pfarrgarten von St. Johannes Bosco an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Stühle sind weit genug auseinandergestellt, um den Mindestabstand einzuhalten. Die Teilnehmer werden gebeten, eine dem Wetter entsprechende Kleidung zu tragen sowie einen Mund-Nasen-Schutz bis zum Sitzplatz aufzusetzen.

Erntedank in der Trinitatisgemeinde

Hemmingen-Westerfeld/ Devese: „Es reicht! Aus der Fülle leben!“ lautet das Motto der Gottesdienste in der Trinitatisgemeinde. Sie beginnen am Sonnabend, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Kapelle in Devese und einen Tag später um 8.30 Uhr in der Kapelle im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld. Erntedank in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld feiert die Gemeinde am Sonntag, 4. Oktober, ab 10 Uhr. Pastor Peter Beyger wird zusammen mit Kirchenmusikerin Heike Moltzen alle drei Gottesdienste gestalten. Heidi Kinastowski wird die Feiern in der Kapelle Hemmingen und in der Trinitatiskirche am Cello begleiten. Im Gottesdienst in der Trinitatiskirche bedankt sich die Kirchengemeinde bei Superintendent i. R. Wilhelm Niedernolte für seine Vertretungsdienste im Frühjahr und im Sommer. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Teilnehmerzahl wegen Corona begrenzt ist.

Erntedank in der Nikolaigemeinde

Hiddestorf/Ohlendorf: Der Gottesdienst in der Nikolaikirchengemeinde beginnt am Sonntag, 4. Oktober, um 10 Uhr - wie schon in den vergangenen Jahren auf einem Hof entweder in Hiddestorf oder Ohlendorf; dieses Mal auf der Wiese hinter dem Hof von Dirk Wulkopf an der Ostertorstraße 7 in Hiddestorf. Bänke und Klappstühle stehen bereit. Wer mag, kann auch eigene mitbringen. Es spielt der Feuerwehrmusikzug Hiddestorf/Ohlendorf. Außerdem tritt der Gesangverein Concordia auf. Es predigt Pastor Richard Gnügge. Im Anschluss können die Teilnehmer beim Kaffee verweilen und Erntegaben gegen eine Spende mitnehmen. Am Eingang werden wegen Corona Teilnehmerlisten geführt. Außerdem bittet die Gemeinde beim Gehen zwischen den Sitzplätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Scheune des Hofes verlegt.

Erntedank in der St.-Vitus-Gemeinde

Wilkenburg/Harkenbleck: Die St.-Vitus-Kirchengemeinde, zu der auch Harkenbleck gehört, feiert am Sonntag, 4. Oktober, auf dem Kirchhof in Wilkenburg. Der Familiengottesdienst mit Pastorin Harriet Maczewski beginnt um 11 Uhr. Stühle sind vorhanden, teilt die Gemeinde mit, eigene Stühle können aber auch mitgebracht werden. Die Besucher können Erntegaben zum Schmücken des Altars mitbringen. Diese werden im Anschluss an den Gottesdienst gegen Spenden für die Diakoniekasse wieder abgegeben.

