Hemmingen

In der nächsten Woche eröffnen zwei Corona-Testzentren in Hemmingen-Westerfeld: beim Sportclub zusammen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und bei der Igepa Group im Gewerbegebiet. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht in der Ratssitzung am Donnerstagabend mit.

Corona-Schnelltest in Praxen

Genaueres kläre sich Anfang der nächsten Woche. In drei Praxen im Stadtgebiet seien bereits Tests auf Covid-19-Infektionen möglich: Goldenberg (Kirchdamm 7), Mainitz (Rathausplatz 12) und Mucke-Troske (Alfred-Bentz-Straße 7).

Die aktuellen Corona-Zahlen in Hemmingen und in der Region Hannover finden Sie hier.

Mit der am 8. März erlassenen Corona-Testverordnung können sich Hemminger auch in lokalen Testzentren, Arztpraxen und Apotheken testen lassen. Der Bund übernimmt die Kosten für einen Schnelltest pro Person je Woche.

Von Andreas Zimmer