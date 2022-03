Hemmingen-Westerfeld

Mit dem Auftritt der Coverband The Jetlags beginnt in Hemmingen die neue Veranstaltungsreihe „Hemminger Nächte“. Cyril Krueger, Sänger der Band, gehört gemeinsam mit Marcel Szot und Malte Losert auch zum Team der Eventagentur Burgberg Events, die bereits auf der Waldbühne in Gehrden mehrere Veranstaltungen organisiert hat. In Hemmingen sind jetzt zunächst vier Events in diesem Jahr beim Gartenmöbelcenter Ludwig geplant.

Bis zu 200 Besucher können dabei sein

„Das Möbelcenter hat die entsprechenden Kapazitäten und ist auch sehr offen dafür, dort Veranstaltungen anzubieten“, sagt Krüger. Der Auftritt der Jetlags ist aktuell unter freien Himmel geplant. Doch bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung auch in das Gebäude verlegt werden. Bis zu 200 Gäste dürfen teilnehmen. Für die aus Hannover stammende Coverband ist es der erste Auftritt in Hemmingen. „Das Konzert ist für jeden offen. Doch wir hoffen, dass wir speziell auch Hemminger damit für die gesamte Veranstaltungsreihe begeistern können“, sagt Krüger.

Folgende Veranstaltungen sind dieses Jahr von der Agentur Burgberg Events beim Gartenmöbelcenter Ludwig geplant:

The Jetlags, Sonnabend, 23. April, 19 Uhr: Sänger und Gitarrist Cyril Krueger hat bei der Stefan-Raab-Show „Unser Star für Oslo“ im Jahr 2010 bereits vor einem Millionenpublikum im Fernsehen gespielt. Lena Meyer-Landrut ging als Gewinnerin aus der Show hervor. Bereits seit 2004 spielt Krueger mit seiner fünfköpfigen Band The Jetlags in und um Hannover Coversongs von Charterfolgen aus den letzten 50 Jahren. „In den vergangenen Jahren waren wir zwangsläufig im Corona-Schlaf. Doch jetzt freuen wir uns darauf, dass es wieder losgeht“, sagt Krüger. Der Eintritt kostet 25,79 Euro.

Quizabend rund um Musik

Die große Musik-Quiznight, Sonnabend, 21. Mai: Welche Rockband verkaufte bis heute die meisten Tonträger? Wie viele Nummer-eins-Hits hatten die Beatles? Erkennt man einen Songtitel, wenn er rückwärts abgespielt wird? Mit Fragen wie diesen werden die Teilnehmer der großen Musik-Quiznight konfrontiert. Es treten jeweils Teams mit maximal vier Mitgliedern an. Für die Livemusik bei der Aftershow-Party sorgt die Kneipenband The Hoochigans. Der Eintritt kostet 74,37 Euro.

Summer-Soul, Sonnabend, 11. Juni, 19 Uhr: Lutz Krajenski und Ken Norris spielen Soul-Musik „in lässiger Atmosphäre bei kühlen Drinks und regionalem Essen“, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstalter versprechen einen Abend mit Musik, die die Seele streichelt und jeden am Ende glücklich nach Hause gehen lässt. Der Eintritt kostet 25,79 Euro.

Das dickste Oktoberfest mit Dickes C

Oktoberfest mit Dickes C, Sonnabend, 17. September, 19 Uhr: Burgberg Events plant nicht weniger als das „dickste Oktoberfest, das die Region je gesehen hat“ in Hemmingen. Im Angebot stehen verschiedene bayerische Spezialitäten und die hannoversche Band Dickes C. Eine Performance von Dickes C „wird euch wie ein zarter Hammer direkt ins Herz treffen und jede Zone eurer Körper zum Vibrieren bringen“, heißt es in der Bandbiografie. Der Eintritt kostet 109,65 Euro.

Die Tickets können ab sofort über die Seite www.burgberg-events.de gekauft werden. Marcel Szot, der auch zu den Gesellschaftern der Eventagentur gehört, schließt nicht aus, dass die Reihe in den nächsten Jahren fortgeführt werden könnte. „Eine neue Reihe an einem neuen Veranstaltungsort ist auch für uns immer aufregend. Wir hoffen jetzt erst mal, dass es dieses Jahr gut anläuft“, sagt er.