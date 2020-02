Hemmingen-Westerfeld

„Es wäre schön, wenn der Bürgermeister mal mit ’ner Stadthalle vorbeikommen würde“, sagte Klaus Grupe, Vorsitzender des bauhofs, und spielte damit auf die räumliche Enge des Kulturzentrums Hemmingen an. Und tatsächlich mussten sich die fünf Mitglieder der Berliner Jazzband The Toughest Tenors, die 2014 schon einmal in Hemmingen aufgetreten waren, bei ihrem Auftritt mit dem beschränkten Platz auf der Bühne erst einmal arrangieren.

„Schön, dass der bauhof mit 100 Besuchern wieder einmal restlos gefüllt ist“, sagte Bandleader Bernd Suchland erfreut. „Das ist nicht bei allen unseren Auftritten der Fall.“ Und der Saxofonist weiß, wovon er spricht, denn rund 350 Auftritte hat die Band in den vergangenen 15 Jahren absolviert.

The Toughest Tenors kündigen im bauhof neues Album für April an

Klassischer Jazz aus den Vierziger- und Fünfzigerjahren, als die neue Musikrichtung aus den USA von vielen in Deutschland noch als „laute Negermusik“ diskriminiert wurde, stand auf dem Programm. Bernd Suchland und sein Pendant Patrick Braun bearbeiteten mit Inbrunst ihre Tenorsaxofone, David Hagen imponierte mit seinen Soli am Kontrabass ebenso wie Dan-Robin Matthies am Klavier. Ralf Ruh am Schlagzeug rundete den musikalischen Gesamteindruck der Formation ab, die im April eine neue CD veröffentlichen wird.

Das Quintett bringt Jazzfeeling auf die Bühne

Die fünf Musiker, alle in schmucken Sakkos mit schmalen Krawatten, sorgten vor dem fachkundigen Auditorium für ein ehrliches Jazzfeeling: keine überfrachteten Arrangements, sondern blues- und swingorientierte Kompositionen, Bebop und Hardbop, anspruchsvoll, aber doch eingängig.

Suchland und Braun wechselten sich mit ihren Soli ab, erinnerten an die Saxofon-Battles einer goldenen, längst vergangenen Jazzära, ohne einander übertreffen oder ausstechen zu wollen. Beim Stück „Cheese Cake“ von Dexter Gordon bewiesen die beiden, dass sie es durchaus auch verstehen, ihr Publikum mit einem Duett in ihren Bann zu ziehen.

Nach zwei Stunden Jazz vom Feinsten waren auch die letzten Fans im bauhof davon überzeugt, dass The Toughest Tenors wirklich raue Burschen und perfekte Musiker sind.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann