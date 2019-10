Hemmingen-Westerfeld

Die Theater-AG der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld führt ihr Stück „ Beerdigung ohne Hauptdarsteller“ erneut auf. „Die Resonanz nach der Premiere im September war so groß, dass wir uns dazu entschieden haben“, teilt AG-Leiter Jochen Pelser mit. Die Aufführung beginnt am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr im Forum der KGS an der Hohen Bünte.

In dem Stück müssen die ungleichen Geschwister Anna, Bianca und Boris ihren verstorbenen Vater beerdigen. Die von Greta Lutz, Elif Yildiz und Yannis Hain gespielten Geschwister beschließen zusätzlich, auch ihre von Caroline Ries gespielte tyrannische Mutter gleich mit aus dem Weg zu räumen. Doch das Vorhaben läuft nicht so wie geplant.

Schüler der Theater-AG proben ein halbes Jahr

„Man braucht eine ordentliche Portion Humor und muss sich darauf einlassen“, sagte Darstellerin Lutz vor der Premiere im September. Ein halbes Jahr haben die Schüler aus der AG das Stück zuvor geprobt. Ein Großteil des Stücks entstand während einer Theaterfreizeit in Abbensen in der Wedemark. Grundlage ist ein Stück aus der Theaterbörse, einem Verlag für Schul- und Laientheater. Die Schüler haben das Stück allerdings so umgeschrieben, dass alle Teilnehmer der AG daran teilnehmen können.

Karten gibt es an der Abendkasse. Schüler zahlen 2 Euro und Erwachsene 4 Euro.

Von Tobias Lehmann