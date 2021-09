Hemmingen

Das Kulturzentrum bauhof kehrt erstmals seit Beginn der Pandemie zurück in seine Räume an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld. Nach der erfolgreichen Open-Air-Saison geht der Kartenverkauf für die kommenden Indoor-Veranstaltungen des Kulturzentrums bauhof deutlich zurück. Für den Auftritt des Kabarettisten Thomas Nicolai am Freitag, 10. September, sind bis jetzt noch keine 30 Karten verkauft worden. Das teilt Sprecherin Ingrid von Drathen mit. Das Team hat sich deshalb entschieden, die Veranstaltung von der KGS Hemmingen in das kleinere Kulturzentrum an der Dorfstraße 53 zu verlegen.

Für den Besuch im bauhof gilt die 3G-Regel

Es gilt die 3-G-Regel: Teilnehmen dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete. „Wir stellen die Stühle weit auseinander, um den angemessenen Abstand zu garantieren. Zudem werden wir geeignete Laufwege auszeichnen“, sagt von Drathen. Auf diese Weise passen nur wenig mehr als 30 Gäste in das Kulturzentrum. Karten können weiterhin im Internet auf bauhofkultur.de gekauft werden. Das Ticketsystem zeigt an, wenn die Veranstaltung ausverkauft ist.

Noch zwei weitere Veranstaltungen sind diesen Monat zurzeit noch in der KGS Hemmingen geplant: „BlöZinger“ am Donnerstag, 16. September, und „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ am Sonnabend, 18. September. Von Drathen schließt nicht aus, dass die beiden Veranstaltungen auch in das Kulturzentrum verlegt werden. „Das wird rechtzeitig bekannt gegeben“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann