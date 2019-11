Hemmingen-Westerfeld/Arnum

Die Stadtbücherei und der DRK-Ortsverein Hemmingen laden für Mittwoch, 20. November, zu einer Krimilesung ein. Der Autor ist ein Arnumer: Thorsten Sueße stellt den vierten Band aus seiner Kriminalreihe um den Psychiater Mark Seifert vor.

Im Buch „ Hannover sehen und sterben“ wird Seifert selbst in einen Mordfall verwickelt. Ein hannoverscher Bestsellerautor wurde getötet, der Täter ist unbekannt. Der 20-jährige Paul befürchtet, die Tat begangen zu haben: Er leidet an einer Persönlichkeitsstörung und hat zwei Teilidentitäten. Eine davon könnte für den Mord verantwortlich sein. Pikant: Kurz darauf beginnt Psychiater Seifert eine Affäre mit Pauls Mutter. Es beginnt eine Serie an weiteren Morden ...

Thorsten Sueße liest in Bücherei

Im Anschluss an die Lesung beantwortet Sueße Fragen aus seiner psychiatrischen Praxis. Zu erzählen gibt es da sicherlich vieles: Der Schriftsteller ist im Hauptberuf Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin und leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover.

Der vierte Band aus Thorsten Sueßes Krimi-Reihe um Dr. Mark Seifert erschien im September 2019. Quelle: Verlag CW Niemeyer

Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal der Stadt, Rathausplatz 1, in Hemmingen-Westerfeld. Der Eintritt kostet 8 Euro an der Abendkasse. Es gibt keinen Vorverkauf.

Beim Büchertisch des Arnumer Buchkontors können die vier Kriminalromane Sueßes erworben werden, je nach Wunsch mit oder ohne Signierung durch den Autor.

Eine weitere Gelegenheit, etwas über Thorsten Sueßes Arbeitsalltag als Psychiater zu erfahren, bietet sich bereits am Vortag. Am Dienstag, 19. November, um 15 Uhr stellt sich der Teamleiter und Arzt in der Reihe „Besonderer Dienstag“ den Fragen und Antworten der Teilnehmer – ebenfalls im Bürgersaal und ebenfalls organisiert vom DRK-Ortsverein Hemmingen.

Lesen Sie auch:

Hannover sehen und sterben: Neuer Krimi von Thorsten Sueße

Interview mit Thorsten Sueße

Von Katharina Kutsche