28 Jahre hat Dietmar Juschkewitz die Tiefbauabteilung der Stadt Hemmingen geleitet. Als er im Januar 1993 anfing, gab es noch die Gemeinde Hemmingen und entsprechend einen Gemeindedirektor.

Am Donnerstagabend nahm er im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt an seiner letzten kommunalpolitischen Sitzung teil, in der die Kommunalpolitiker dem 64-Jährigen für seine Arbeit dankten. Am Freitag hatte Juschkewitz seinen letzten Arbeitstag im Rathaus.

Redakteur Andreas Zimmer hat sich mit dem Bauingenieur unterhalten, bevor er sich am Freitagvormittag im Rathaus von jedem Einzelnen verabschiedet hat, weil eine gemeinschaftliche Abschiedsfeier wegen Corona nicht möglich war. Juschkewitz’ Nachfolger, den Namen gibt die Stadt noch bekannt, beginnt Mitte Januar 2021 seinen Dienst.

Wie tief waren Sie denn jemals in Hemmingen?

Die tiefste Stelle meinen Sie? Das war bei der Überwachung des Abwasserpumpwerks an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld. Der Pumpenschacht ist etwa vier Meter tief.

Und jetzt sind Sie tief berührt, weil Sie in Rente gehen?

Ich habe die Arbeit mit Herzblut gemacht, und sie hat mir immer viel Spaß bereitet, vor allem in der kleinen Stadt einen kurzen Draht zu den Bürgern zu haben, um unbürokratisch zu handeln.

Was war beruflich top und was eher ein Flop?

Na, dass in fast 30 Jahren auch manches in die Hose gegangen ist, ist doch klar. Aber wir haben zum Beispiel rund 100 Straßen mit Asphalt saniert und ihre Lebensdauer somit um 25 bis 30 Jahre verlängert und die Anlieger mussten dafür nichts zahlen. Und die B-3-Ortsumgehung natürlich. Sie hat viel Nerven und Zeit gekostet, aber es hat mich gefreut, dass ich bei der Eröffnung im November dieses Jahres dabei sein konnte.

Sie wohnen mittlerweile in Hannover-Misburg, aber Sie sind in Hemmingen stark verwurzelt.

Ich bin in Arnum stark verwurzelt.

Mit Hemmingen meinte ich auch eher das Stadtgebiet.

Ich bin gebürtiger Lindener, aber in Arnum aufgewachsen. Dort habe ich bis 2016 gewohnt. Von der Stadt Hannover kam ich damals zur Hemminger Verwaltung. Die Tiefbauabteilung bestand anfangs nur aus einer Person, mittlerweile sind es drei.

Dietmar Juschkewitz, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt, fährt mit dem Dienstrad auf dem Köllnbrinkweg, der zur Fahrradstraße wurde. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Haben Sie sich schon etwas für den Ruhestand vorgenommen?

Ich bin Mitglied im Naturschutzbund und werde weiterhin Führungen anbieten. In meinem Keller steht noch ein Golfset. Das ist aus Zeitgründen viel zu kurz gekommen und auch das Angeln. Wenn Sie so wollen, dann geht es jetzt so in die Tiefe.

