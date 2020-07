Hemmingen/Ronnenberg/Wettbergen

Wenn man das Haus in Arnum betritt, in dem Kerstin Küster wohnt, dauert es keine Minute, bis man auf das erste Tier im Haus trifft. Die Tierschützerin hat mit einigen Gleichgesinnten 2007 den Verein Hände für Pfoten gegründet – und kümmert sich bis heute um Kleintiere, die ausgesetzt, gerettet, gefunden oder von ihren Besitzern weggeben wurden. Der Verein ist für Hemmingen, Ronnenberg und Wettbergen zuständig.

Diese Katze wurde mit vier weiteren Geschwistern gefunden und vom Verein in Obhut genommen. Quelle: Nadine Wolter

„Die Kleinen sind vor ein paar Tagen zu uns gekommen“, sagt Küster und zeigt auf einen Käfig mit zwei Katzen. Nach einer Quarantäne und Tierarztbehandlung können sie nun in Gesellschaft der anderen Katzen versorgt werden, die der Verein betreut – bis sich ein neues Zuhause für sie findet.

Verein Hände für Pfoten: Weniger Helfer wegen Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Team um Küster, das die Tiere betreut, allerdings kleiner geworden. Wegen der Abstandsregeln passen schlichtweg weniger Personen in die Räume, um die Tiere zu versorgen. Vereinsmitglied Christian Küster sagt, was sonst von zwei bis drei Helfern erledigt wurde, müsse jetzt einer allein bearbeiten.

Für die Tierschützer bedeutet die Krise nicht nur mehr Arbeit, sondern vor allem finanzielle Rückschläge. Nach dem Osterbasar musste aufgrund der Pandemie auch der Sommerbasar ausfallen. Nun befürchten die Tierschützer, dass auch der Winterbasar nicht stattfinden kann. „Das sind natürlich immense finanzielle Verluste“, sagt die Vereinsvorsitzende Kerstin Küster. Die Basare seien eine der Haupteinnahmequellen des Vereins. Die Hoffnung der Tierschützer liegt nun auf dem Osterbasar im kommenden Jahr.

Die deutschen Riesen-Kaninchen Heidi (vorne) und Julia (hinten) haben im vergangenen Jahr ein neues Gehege bekommen. Quelle: Nadine Wolter

Die Versorgung der Tiere sei weiterhin gesichert, sagt die Tierschützerin. Sie bleibt zuversichtlich. „Wir kommen schon zurecht, anderen geht es schlechter. Die Schausteller und Künstler haben gerade ja viel größere Probleme.“ Wer den Verein trotzdem unterstützen möchte, könne dies mittels einer Geldspende tun, aber auch dadurch, dass er eine Katze oder ein anderes Tier bei sich aufnimmt. Nachdem die Vermittlung wegen der Pandemie kurzfristig eingestellt werden musste, laufe sie nun wieder.

Küster: „Denken Sie an den Tierschutz“

„Viele Menschen denken an den Tierschutz, wenn sie ein Haustier loswerden wollen oder müssen – aber sie denken nicht daran, dort zu schauen, wenn sie sich eines anschaffen wollen“, sagt Küster. Derzeit haben sie und ihr Team diverse Katzen in ihrer Obhut, aber auch zwei Chinchillas, drei Kaninchen, fünf Wellensittiche und einen Esel, der in einer Wohngemeinschaft mit den zwei Vereinseseln lebt.

Der 30-jährige Esel Rudi (links) lebt derzeit mit den beiden Eseln des Vereins, Barbara (rechts) und Gisella (Mitte), zusammen, auch er sucht ein neues zu Hause. Quelle: Nadine Wolter

Auf dem Gelände am Hohen Holzweg befinden sich außerdem viele Spielsachen für Kinder, Tierzubehör, Secondhandkleidung und Deko-Objekte, die Hände für Pfoten sonst etwa auf dem Winterflohmarkt verkauft. Der Erlös geht an den Verein und fließt beispielsweise in die Finanzierung von Tierfutter und Tierarztbehandlungen.

Kontakt zum Verein Hände für Pfoten

„Wer Interesse hat, kann auch hier gern einmal durchstöbern und etwas kaufen“, sagt Küster. Genauso wie bei Interesse an der Übernahme von einem Tier gilt: Eine Anmeldung unter Telefon (05101) 58362 ist unbedingt erforderlich. Mehr Informationen zu der Arbeit von Hände für Pfoten gibt es im Internet auf der Seite www.haende-fuer-pfoten.net.

