Arnum

Die Katzenbrüder Ratz und Rübe, für die der Tierschutzverein Hände für Pfoten aus Hemmingen-Arnum ein neues Zuhause sucht, hatten keinen einfachen Start ins Leben. Wie Vereinsvorsitzende Kerstin Küster berichtet, hatte die Katzenmutter Ende September oder Anfang Oktober 2019 insgesamt vier Kitten geboren. Sie hatte sich dafür eine Ecke in einem verfallenen Gebäude ausgesucht, das isoliert ein ganzes Stück vom nächsten bewohnten Ort steht.

Eine aufmerksame Spaziergängerin entdeckte die Tiere und fütterte die scheue kleine Katzenfamilie ein paar Tage lang an. Parallel informierte sie die Arnumer Tierschützer, die auch für Ronnenberg und Wettbergen zuständig sind. „Als wir die Tiere gemeinsam einfangen wollten, waren nur noch die beiden kleinen Kerlchen da“, sagt Küster bedauernd. Sie seien im Alter von vier oder fünf Wochen zu früh von ihrer Mutter getrennt worden.

Schwarze Schönheit: Kater Rübe sucht ein neues Zuhause. Quelle: Kerstin Küster

Streicheleinheiten und Milch helfen der Entwicklung

Doch glücklicherweise haben sich Ratz, wie das schwarz-weiße Katerchen genannt wird, und der schwarze Rübe unter der Obhut der Ehrenamtlichen sehr gut entwickelt – mithilfe von Streicheleinheiten, aber auch Aufzuchtmilch und Dosenfutter.

Mittlerweile sind Ratz und Rübe entwurmt, geimpft und werden demnächst kastriert und tätowiert. Sie sind auch bereits auf FIV (Feline Immundefizienz-Virus) und Leukose negativ getestet.

Schwarz-weißer Charmeur: Kater Ratz blickt neugierig in die Welt. Quelle: Kerstin Küster

Schön wäre ein Garten im neuen Heim

Die jungen Kater sind sehr schmusig. Sie brauchen nach Ansicht von Küster „liebe und konsequente Katzeneltern, die ihnen zeigen, was das Leben so zu bieten hat“. Schön wäre es, wenn die Katzen in ihrem neuen Zuhause Zugang zu einem Garten hätten. „Auch gegen vernünftige Kinder oder nette Hunde ist nichts einzuwenden, wenn die Erwachsenen etwas Katzenerfahrung mitbringen.“

Ratz und Rübe könnten etwa Ende Februar oder Anfang März zu ihren neuen Familien ziehen. Küster bittet aber darum, dass die neuen Halter Ratz und Rübe vorher unbedingt ein paar Mal besuchen, damit sich Tier und neuer Halter ein bisschen kennenlernen können.

Wer den Katzen ein schönes Zuhause geben möchte, setzt sich mit dem Verein Hände für Pfoten unter Telefon (05101) 58362 in Verbindung. Auf www.haende-fuer-pfoten.net gibt es mehr Infos über die Aktivitäten des Tierschutzvereins.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop