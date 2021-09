Arnum

Der Tierschutzverein „Hände für Pfoten“ sucht ein Zuhause für das Kaninchen Dobby. Das Tier wurde schätzungsweise im März geboren, teilt die Vereinsvorsitzende Kerstin Küster mit. Dobby trieb sich auf einem Friedhof herum und sprang dort einer Fußgängerin quasi in die Arme. Diese brachte das Tier zu dem in Arnum ansässigen Verein. Küster schätzt, dass Dobby ein Mix aus einem Rexkaninchen und eventuell einem Deutschen Riesen ist. „Er wächst also noch“, sagt die Vorsitzende.

Dobby liebt Menschen und fordert Streicheleinheiten

Was Dobby auszeichnet, ist seine Zutraulichkeit. Er liebt Menschen und fordert seine Streicheleinheiten ein. Auch vor freundlichen Hunden und Katzen hat er keine Angst. „Dobby ist ein Familientier durch und durch mit garantiertem Glücksgefühlfaktor“, sagt Küster. Nachdem er jetzt geimpft und kastriert ist, darf er auch zu anderen Kaninchen. Wichtig sei, dass er viel Platz in der Außenhaltung mit anderen Artgenossen bekomme. Eine Fläche von rund 20 Quadratmetern sei ideal.

Küster weist darauf hin, dass auch eine gemeinsame Vermittlung mit einem anderen Tier aus dem Verein möglich sei. Für Fragen rund um die Kaninchenhaltung stehen die Mitglieder des Vereins zur Verfügung. 

Tierschutzverein „Hände für Pfoten“ arbeitet ehrenamtlich

Wer Dobby ein neues Zuhause geben möchte, kann sich beim Tierschutzverein Hände für Pfoten unter der Telefonnummer (05101) 58362 melden. Der Verein wurde im Januar 2007 gegründet und hat seinen Sitz auf dem Gelände Hoher Holzweg 49 in Arnum. Er betreibt aktiven Tierschutz im Raum Hemmingen und im südlichen Hannover. Dabei kümmert er sich vor allem um Katzen und Kleintiere. Weitere Informationen gibt es auf www.haende-fuer-pfoten.net.

Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und finanzieren die Tierschutzarbeit ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die zu vermittelnden Tiere sind im familiären, häuslichen Bereich in kleinen Gruppen untergebracht. Interessierte können die Tiere nach vorheriger Terminabsprache besuchen.

Von Tobias Lehmann