Die eine ist weiß mit mehreren schwarzen Abzeichen und heißt Julia. Die andere ist dunkler, hat besonders große Ohren und heißt Heidi. Die beiden Kaninchendamen sind als Fundtiere zum Verein Hände für Pfoten gekommen und haben sich intensiv angefreundet, berichtet die Vereinsvorsitzende Kerstin Küster.

Deshalb will sie die beiden großen Hoppler nicht wieder trennen, aber es wird Zeit, dass sie ein neues Zuhause finden. Heidi wurde im Februar 2020 im Wald gefunden, Julia lebt schon seit 2018 in Arnum.

Außengehege mit Schlafhaus erforderlich

Die neuen Besitzer sollten ein Außengehege von 20 bis 30 Quadratmetern Größe haben und außerdem ein warmes Schlafhaus. „Eins mit zwei Schlafräumen wäre ein Traum“, sagt Küster. Sie warnt allerdings vor falschen Vorstellungen: Die beiden Nager seien dem Menschen durchaus zugewandt, Streicheltiere oder Spielgefährten für Kinder seien sie jedoch nicht. Aber wer Tiere als eigenständige Wesen betrachte und Spaß daran habe, sie zu beobachten und zu pflegen, könne sich „mit diesen Tieren einen Herzenswunsch erfüllen“, versichert Küster.

Beide Kaninchen sind geimpft, Julia auch bereits kastriert. Heidi werde ebenfalls keinesfalls zur Zucht abgegeben, sondern möglicherweise vor der Abgabe auch noch kastriert. Wer Interesse daran hat, das Pärchen bei sich aufzunehmen, kann sich unter Telefon (05101) 5 83 62 an Hände für Pfoten wenden.

Das ist der Tierschutzverein Hände für Pfoten

Der Verein hat sich 2007 gegründet und ist als gemeinnützig anerkannt. Er widmet sich in Hemmingen, Ronnenberg und Wettbergen vor allem dem Katzenschutz, hilft aber auch anderen Tieren. Zu seinen Aufgaben zählen die Problemberatung von Tierhaltern ebenso wie die Begleitung bei Fahrten zum Tierarzt, das Abholen von Tieren in Not ebenso wie Futter- und Streubeschaffung. Außerdem veranstaltet der Verein Seminare und Workshops zum Bau von Nistkästen, Igelhäusern und Insektenhotels. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.haende-fuer-pfoten.net.

Von Thomas Böger