Hemmingen

Lust auf viel Kultur? Hemminger brauchen an diesem Wochenende nicht weit zu fahren, um etwas zu erleben. Hier ein Überblick über einzelne Veranstaltungen, bei denen die Corona-Regeln zu beachten sind:

Freitag, 11. September

18 Uhr – Comedy: „High Heels auf dem Jakobsweg“ nennen Monika Tschosek und die Supriser Stage Company ihre Mischung aus Reisebericht, Comedy und Theater. Der Auftritt gehört zur Reihe „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“ – eine Kooperation des Leibniz-Theaters Hannover und des Gartenmöbelhauses Ludwig an der Max-von-Laue-Straße 21 in Hemmingen-Westerfeld. Beginn ist um 18 Uhr. Karten kosten jeweils 28,90 Euro, ermäßigt 24,90 Euro. Es gibt sie unter anderem im Internet auf leibniz-theater.de und reservix.de. Der Auftritt ist im Innenhof des Gartenmöbelhauses Ludwig. Bei Regen wird die Veranstaltung in den Ausstellungsraum verlegt.

19 Uhr – Musikshow: In die Zeit der Fünfzigerjahre können Besucher bei der Darbietung von Fräulein Rose eintauchen. Die Künstlerin aus Hiddestorf, die seit 25 Jahren auf der Bühne steht, hat es dieses Mal nicht weit: Sie spielt auf Einladung des Vereins Heuhüpfer unter freiem Himmel Musik der Fünfzigerjahre. Der Auftritt ist auf dem Kampfelder Hof an der Hauptstraße 31 in Hiddestorf. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher können aber Geld in einen Hut legen, der am Ende die Runde macht. Die Gäste werden gebeten, eigene Stühle mitzubringen.

Liebt die Musik der fünfziger Jahre: Inge Schäkel in ihrer Rolle als Fräulein Rose. Quelle: privat

20 Uhr – Kleinkunst: Das Hemminger Kulturzentrum bauhof geht wieder „on tour“ – dieses Mal in die St.-Lucas-Kirche in der Nachbarstadt Pattensen. „Gleich knallt’s“ lautet das neue Programm des Duos Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie. Die junge Kleinkunst von Wibke Eymess und Fridolin Müller ist nicht wie ursprünglich geplant gleich zweimal am Freitag zu erleben, sondern nur um 20 Uhr. Aufgrund von Hygienevorgaben sind lediglich 50 Gäste erlaubt. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es nur auf der Internetseite bauhofkultur.de.

Treten am Freitag auf Einladung des bauhofs auf: „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Quelle: Bauhof Hemmingen

Sonntag, 13. September

Ab 10 Uhr – Kulturroute: Am Denkmaltag können Besucher auf der Kulturroute in allen sieben Stadtteilen von Hemmingen wandeln. Die ersten historischen Gebäude sind ab 10 Uhr geöffnet. Das komplette Programm gibt es hier und im Internet auf mausoleumsverein.de.

18 Uhr – Comedy: Jango Erhardo und Pete The Beat sind das Duo Männer im Baumarkt. Die Alltagsgeschichten, die den beiden widerfahren sind, dürften viele andere ebenfalls schon erlebt haben. Die beiden sind allerdings äußerst lustige Erzähler ihrer Anekdoten. Beginn ist um 18 Uhr. Eine Karte kostet 32,90 Euro, ermäßigt 28,90 Euro. Es gibt sie unter anderem im Internet auf leibniz-theater.de und reservix.de. „Männer im Baumarkt“ treten im Innenhof des Gartenmöbelhauses Ludwig auf. Bei Regen wird die Veranstaltung in den Ausstellungsraum verlegt.

Comedyabend am Sonntag in Hemmingen: „Männer im Baumarkt“. Quelle: privat

18 Uhr – Konzert: Nach langer Pause wegen Corona gibt es wieder ein Konzert in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg, wenn auch mit begrenzter Platzzahl. Susanne Würmell lässt Kristall klingen. Die Glasharfenistin aus Hannover versetzt mit ihren Fingern und etwas Wasser 43 handgefertigte Gläser in Schwingung. Das Publikum wird Originalwerke für Glasharfe und -harmonika hören, aber auch Bearbeitungen klassischer Werke. Außerdem stehen unter anderem lateinamerikanische Stücke auf dem Programm. Die Besucher werden gebeten ihren Mund-Nasen-Schutz während des Konzertes zu tragen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Von Andreas Zimmer