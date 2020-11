Hemmingen

In vielen Haushalten wird am Dienstag, 1. Dezember, das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet. Aus diesem Anlass möchte die Redaktion ihre Leser mit einigen vorweihnachtlichen Tipps auf die weitere Adventszeit einstimmen.

Beim Adventskalender der Hörregion Hannover macht der Arnumer Thorsten Sueße als Autor und Sprecher mit. Die Fortsetzungsgeschichte „Martas hörlich-verrückte Reise“ beginnt am Dienstag, 1. Dezember, als täglicher Podcast im Internet auf www. hörregion-hannover.de und bei vielen Podcast-Diensten. Den Auftakt macht Juan S. Guse aus Hannover. Sueße ist am Mittwoch, 9. Dezember, an der Reihe, wenn die Geschichte „Hufgetrappel“ zu hören sein wird. Nur mit einem vorgegebenen lautmalerischem Wort wie Affengebrüll oder Schalldämpfer ausgestattet haben die Autoren, Songwriter, Poetryslammer 24 Stunden Zeit, die Geschichte auf ihre Art weiterzuerzählen. „Beim Verfassen des Textes habe ich auf meine Erfahrungen als Psychiater und Kriminalschriftsteller zurückgegriffen“, erläutert Sueße. Die Schauspielerin und Musikerin Denise M’Baye umrahmt die zwei- bis dreiminütigen Folgen als Gastgeberin.

Die Weihnachtsverlosung auf dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wird am Donnerstag, 3. Dezember, fortgesetzt. Bei jedem Einkauf erhalten die Kunden in der Zeit von 7.15 bis 12.30 Uhr ein Los. Die Gewinner werden am 10. Dezember per Aushang auf dem Markt bekannt gegeben.

Die Wunschbaumaktion ist angelaufen. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Stadt und der Initiative Nachbarn helfen Nachbarn der Hemminger Bürgerstiftung. Noch bis Montag, 7. Dezember, kann jedermann die Zettel abnehmen, die Kinder aus bedürftigen Hemminger Familien an die Wunschbäume gehängt haben und sie erfüllen. Die Bäume stehen in Arnum im Buch-Handels-Kontor ( Göttinger Straße 61) sowie in Hemmingen-Westerfeld in der Buchhandlung (Deveser Straße 2) und im Glende-Pflanzenparadies (Göttinger Landstraße 81). Die verpackten Geschenke können im Bürgersaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld donnerstags am 3. und 10. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr, abgegeben werden. Die Spender sollen den seitlichen Eingang vom Bürgersaal auf dem Rathausplatz nutzen.

Diese Engelsflügel hat die Nikolaigemeinde vor die Hiddestorfer Kirche gestellt. Quelle: privat

Eine Fotoaktion vor der Hiddestorfer Kirche hat die Nikolaigemeinde gestartet. Jemand braucht eine gute Nachricht? Dann vielleicht ein Foto vor den Engelsfiguren machen und abschicken. Die beiden Paare mit den Engelsflügeln hat die Nikolaigemeinde zur Adventszeit vor dem Gotteshaus aufgestellt. Die Teilnahme an der Aktion an der Ostertorstraße ist kostenlos.

Der Nikolaustag naht, und Weihnachten ist auch nicht mehr weit weg: Wer noch ein Geschenk für Kinder oder Jugendliche sucht, dem empfiehlt der Förderverein des Hemminger Vereins Mausoleum Graf Carl von Alten Restbestände des Buches „Der ruhelose Graf“. Die zwölf Geschichten haben Schüler der Hemminger KGS geschrieben. Es handelt von Graf Carl von Alten, der als Befehlshaber von englisch-hannoverschen Truppen in der Schlacht bei Waterloo 1815 eine wichtige Rolle spielte, und vom Mausoleum in Hemmingen. Die Texte stammen von Teilnehmern des Jugendschreibwettbewerbs, den der Mausoleums-Förderverein mit der KGS ausgeschrieben hatte. Das Buch umfasst 113 Seiten und kostet 5 Euro. Es ist beim Vereinsvorsitzenden Reinhard Schütze erhältlich, Telefon (0174) 3065585, E-Mail: info@mausoleumsverein.de. Wer in Corona-Zeiten ein Ziel für seinen Spaziergang sucht: Das Mausoleum im Naturschutzgebiet Sundern lässt sich tagsüber besichtigen.

Die Leser dürfen sich auf zwölf Gruselgeschichten freuen. Quelle: privat

Bei einem adventlichen Spaziergang ein interessantes Motiv entdeckt? Diese Zeitung veröffentlicht Leserfotos. Diese können an die E-Mail-Adresse hemmingen@haz.de geschickt werden.

Von Andreas Zimmer