Hemmingen

Lust in die Geschichte einzutauchen? Oder lieber Klavierkabarett? Wie wäre es mit einer Kinovorführung? Alles dieses lässt sich am Wochenende in Hemmingen unternehmen. Hier gibt es ein paar Veranstaltungstipps.

Vortrag: Eberhard von Alten spricht am Freitag, 18. Februar, über seinen Vorfahren Graf Carl von Alten. Der Hemminger Mausoleumsverein lädt zu der Veranstaltung in die Aula der Wäldchenschule am Klapperweg 18 in Arnum ein. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, die Aula ist ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Stühle sind wegen Corona weit genug auseinander gestellt, teilt der Verein mit. Es gilt die 3G-Regel. Besucher müssen mit der Luca-App einchecken und die ganze Zeit über einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Verein holt nun die Veranstaltung nach, die bereits für April 2020 geplant war und wegen Corona verschoben musste. Anlass damals war der 180. Todestag von Carl Graf von Alten.

Die Leser dürfen sich auf zwölf Gruselgeschichten freuen. Quelle: privat

Der Verein verkauft an dem Abend auch Broschüren sowie den Band „Der ruhelose Graf“, ein von Schülern der Hemminger KGS geschriebenes Buch mit zwölf Geschichten über Graf Carl von Alten und das Mausoleum in Hemmingen. Es handelt sich um Texte von Teilnehmern des Jugendschreibwettbewerbs, den der Mausoleumsverein mit der Gauß-Schule ausgeschrieben hatte. Von Alten spielte als Befehlshaber von englisch-hannoverschen Truppen in der Schlacht bei Waterloo 1815 eine wichtige Rolle.

Kabarett: „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ nennt Daniel Helfrich sein gesellschaftskritisches Klavierkabarett, mit dem er am Freitag, 18. Februar, 20 Uhr, in Hemmingen-Westerfeld auftritt. Wegen Corona weicht das Kulturzentrum bauhof ins KGS-Forum an der Hohen Bünte aus, das größer ist als der Saal an der Dorfstraße. Es gilt die 2G-plus-Regel. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es nur im Internet auf bauhofkultur.de.

Die letzte bauhof-Veranstaltung musste ausfallen, weil Kabarettist Sebastian Krämer ins falsche Hemmingen, und zwar jenes in Süddeutschland, gefahren ist. Daraus sind aber viele Kontakte entstanden.

Kirchenkino: In der Reihe „TriniFilm“ zeigt die Trinitatiskirchengemeinde am Sonntag, 20. Februar, eine Bestseller-Verfilmung um einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte. Dabei muss ein unerfahrener Pflichtverteidiger einen Mordfall übernehmen, doch der Täter schweigt beharrlich. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Hemmingen-Westerfeld finden sich für 17 Uhr im Gemeindezentrum am Kirchdamm 4 ein. Der Eintritt ist frei, es gilt die 2G-Regel.

Von Andreas Zimmer