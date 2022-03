Hemmingen

Lust auf einen Flohmarkt, eine Führung, ein Konzert oder auf Kunstausstellungen? Das alles lässt sich am Wochenende in und um Hemmingen unternehmen. Eine Auswahl an Veranstaltungstipps.

Flohmarkt und Friedensgottesdienst: Kinder aus Hiddestorf bauen am Sonnabend, 12. März, für die Zeit von 14 bis 17.30 Uhr einen Spielzeugflohmarkt rund um die Nikolaikirche an der Ostertorstraße 19 auf. Der Erlös soll vollständig zugunsten ukrainischer Kinder an das Deutsche Kinderhilfswerk fließen, teilt die Nikolaigemeinde mit. Es gibt auch einen Imbiss wie Bratwürste, Kuchen und Waffeln. Weitere Kinder, die auch Spielzeug verkaufen und den Erlös komplett spenden wollen, müssen vorher per E-Mail an HilfebrauchtHelfer@gmx.de angemeldet sein. Den Gottesdienst am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr in der Nikolaikirche gestalten die Hauptkonfirmanden und -konfirmandinnen der Gemeinde, zu der auch Ohlendorf gehört. Die Kollekte des Gottesdienstes zum Thema „Friedensstifter“ mit Gebeten und Beispielen von Friedensstiftern ist für die Hilfe für die Menschen in der Ukraine bestimmt.

Führung: Wer mehr über den Stadtteil Hannover-Döhren wissen will, der an Hemmingen grenzt, kann am Sonnabend, 12. März, bei einer Führung mitmachen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfahren, wie sich Döhren vom Bauerndorf zum heutigen Stadtteil entwickelte. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der St.-Bernward-Kirche an der Hildesheimer Straße 241. Die Tour endet gegen 16 Uhr an der St.-Petri-Kirche an der Straße Am Lindenhofe. Es sind 12 Euro zu zahlen. Die Buchung ist im Internet auf www.stattreisen-hannover.de möglich.

Auftritt in Wilkenburg: Das Bild zeigt die Musikschule vor der St.-Vitus-Kirche. Quelle: privat (Archiv)

Konzert: Die Musikschule Hemmingen sammelt am Sonntag, 13. März, bei einem Konzert von Schülern und Lehrern Spenden für Kinder in der Ukraine. Es beginnt um 17.30 Uhr im Forum der KGS an der Hohen Bünte 4 in Hemmingen-Westerfeld. Die Musikschule hat anderem Lieder aus dem Musical „Die drei ??? Kids“ ausgewählt. Auch die Bläsergruppen und das Kükenorchester treten auf. Wegen Corona gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für größere Spenden können vor Ort auch entsprechende Bescheinigungen ausgestellt werden, teilt die Musikschule mit.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Pattenser in Hemmingen: Der Künstler Heinrich Luchtmann stellt noch bis Ende März im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aus. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Kunst in Hemmingen-Westerfeld: Der Pattenser Künstler Heinrich Luchtmann zeigt im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld die „Werkschau – 40 Jahre Grafik, Zeichnung, Malerei“. Wegen Corona ist außer dem 3G-Nachweis auch ein Termin unter Telefon (0511) 41030 erforderlich. Besucher können sich die Ausstellung montags bis freitags ansehen. Der Eintritt ist frei. Die Schau ist nur noch bis Ende dieses Monats zu sehen.

Gemälde und Kleinskulpturen: Bis Ende Juni zeigt Michael Schwach seine Werke im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Kunst in Ohlendorf: Der Künstler Michael Schwach aus Hannover zeigt bei seiner Werkschau im Galerie-Café Webstuhl mehr als 60 Arbeiten, die in den vergangenen 25 Jahren entstanden sind. Die meisten Exponate von „Ella with Flowers“ sind Acrylmalerei mit Mischtechnik und auf handgeschöpftem Büttenpapier gefertigte Werke, der Rest sind kleine Skulpturen. Die Ausstellung an der Straße Sohlkamp 2a in Ohlendorf ist bis Ende Juni dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Kunstgespräche mit Michael Schwach sind möglich nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 1699429 und (0176) 64480872 sowie per E-Mail an michael.schwach@gmx.net. Der Eintritt ist frei.