Hemmingen

Lust, auf einem Basar zu stöbern, Kunst zu genießen und über einen kleinen Weihnachtsmarkt zu schlendern? Dies und mehr lässt sich am dritten Adventswochenende in Hemmingen unternehmen. Hier sind ein paar Tipps, die jeweiligen Corona-Regeln sind zu beachten.

Adventskalender: In der Reihe „Lebendiger Adventskalender“ gibt es im Advent in Hiddestorf jeweils um 18 Uhr tägliche Treffen bei Gesang, Gedichten und Geschichten – und zwar am Freitag, 10. Dezember, bei Familie Wünsch, Am Weidenbrunnen 24, am Sonnabend, 11. Dezember, bei Familie Krämer, Auf der Masch 30, und am Sonntag, 12. Dezember, bei Familie Schönfelder, Ihmer Straße 12. Die Adventskalenderaktion in Hemmingen-Westerfeld läuft anders ab. Sie umfasst das Gebiet Saarstraßenviertel, Heisterkamp und Deveser Straße. Jeden Tag sei an einem anderen Haus im Viertel ein Fenster geschmückt, erläutert die Trinitatisgemeinde und ermuntert zu einem Spaziergang. Alle Termine im Stadtgebiet gibt es hier.

Basar: In der Trinitatisgemeinde öffnet an den vier Adventssonntagen immer nach dem Gottesdienst, also etwa gegen 11 Uhr, der Adventsbasar. Im Gemeindesaal am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld gibt es unter anderem selbst gemachte Marmeladen, Chutneys, Liköre, Kekse, Weihnachtsbasteleien und Handarbeiten zu kaufen.

Konzert: Das Hemminger Kulturzentrum bauhof verschiebt die für Sonnabend, 11. Dezember, geplante A-cappella-Show mit Les Brünettes wegen Corona aufs nächste Jahr. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Das Eintrittsgeld für bereits gekaufte Karten wird erstattet.

Kunstausstellung: Der Pattenser Künstler Heinrich Luchtmann hat etwa die Hälfte seiner Exponate in der „Werkschau – 40 Jahre Grafik, Zeichnung, Malerei“ im Hemminger Rathaus ausgetauscht. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Kunsthandwerk: Eigentlich wollte Marlies Adam-Hennecke aus Hemmingen am dritten Adventswochenende Keramik beim Kunsthandwerkermarkt in der Handwerkskammer Hannover zeigen. Doch wegen Corona wurde der Markt abgesagt. Ganz aber müssen Interessierte nicht auf Kunsthandwerk verzichten: Die Künstlerinnen und Künstler im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld haben sich zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengetan. Marlies Adam-Hennecke und Christina Timmermann in der Werkstatt-Galerie am Kapellenweg 7 öffnen im Dezember dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr mit Ausnahme von Freitag, 10. Dezember. Die Finissage ist am vierten Adventswochenende. Der Eintritt ist frei. Weitere Aussteller öffnen im Dezember nach Absprache, darunter Kathrin Schwarz mit Gastaussteller Rainer Janssen an der Dorfstraße 27 (www.kathrinschwarz.de) sowie Jo Achim Werner am Kapellenweg 3 (www.atelier-kapellenhof-hemmingen.de) und an der Straße Im Hammfeld Frank Nordiek (www.landart.de) und Michael Zwingmann.

Orgelführung: Vor 30 Jahren wurde die Orgel in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld geweiht. Aus diesem Anlass bietet die Gemeinde Orgelführungen an. Die letzte von dreien ist am Sonntag, 12. Dezember, im Anschluss an den Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt. Die Orgelführung auf der Empore soll dazu dienen, das Instrument besser kennenzulernen.

Stationen: „Unterwegs mit Marias kleinem Esel“ lautet das Thema eines Rundgangs mit zehn Stationen im Umfeld der Hiddestorfer Nikolaikirche an der Ostertorstraße. Die Tour, deren Zeitpunkt jeder selbst wählen kann, basiert auf dem Buch „Marias kleiner Esel“ von Gunhild Sehlin. Die Stationen bleiben mindestens noch bis zum dritten Advent stehen, teilt die Gemeinde mit. An den Haltepunkten gibt es Rätsel sowie Geschichten, die über QR-Codes abhörbar sind.

Weihnachtsmarkt: Zu einem kleinen Weihnachtsmarkt für Acht- bis Zwölfjährige lädt die Stadtjugendpflege für Freitag, 10. Dezember, ein. Die Jungen und Mädchen kommen in der Zeit von 16 bis 19 Uhr auf dem Gelände hinter dem Jugend-Kultur-Haus an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld zusammen. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Anmeldungen sind im Internet auf www.jugendpflege-hemmingen.de notwendig.

Von Andreas Zimmer