Hemmingen

Fast zwei Jahre lang haben Hemminger ihre Freunde und Bekannten aus den Partnerstädten nicht mehr gesehen. Eigentlich wurden im Mai 2020 rund 60 Besucher aus den drei Partnerstädten Yvetot in Frankreich, Murowana Goslina in Polen und Clydesdale District in Schottland erwartet. Das Treffen musste wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden. Nun bangen die Hemminger, ob es in diesem Jahr nachgeholt werden kann.

„Wir haben das Treffen auf die Zeit vom 20. bis 26. September verlegt“, berichtet Susanne Zimmermann, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. „Wir hoffen, dass es stattfinden kann. Wir haben aber Bedenken, ob unsere Freunde in Polen, Schottland und Frankreich dann überhaupt ins Ausland reisen dürfen.“ Schließlich sei nicht abzusehen, wie sich die Verbreitung des Coronavirus in den einzelnen Ländern entwickele.

Kontakte in Partnerstädte bleiben trotz Corona bestehen

Die Kontakte zu den Menschen in den Partnerstädten halten die Hemminger laut Zimmermann jedoch per Internet, E-Mail und Telefon aufrecht. „Es sind auf privater Ebene viele Freundschaften entstanden, die auch die schwierige Zeit überdauern werden.“ Außerdem gebe es gleich mehrere gemeinsame Aktionen der Städte.

Yvetot habe Ende 2020 einen Kalender mit Fotos aus seinen Partnerstädten veröffentlicht, darunter auch welchen aus Hemmingen, berichtet Zimmermann. Außerdem werde gerade mit den Partnerstädten ein gemeinsamer Fotowettbewerb ausgearbeitet. „Dadurch soll das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden.“

Feuerwehr möchte nach Yvetot fahren

Der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld geht es nicht viel anders. Ursprünglich sollten einige Mitglieder der französischen Partnerfeuerwehr Yvetot im vergangenen Jahr nach Hemmingen kommen, um die Feuerwehrmesse Interschutz in Hannover zu besuchen. Doch das Treffen fiel wegen Corona flach. „Dieses Jahr wären wir dran, im Mai wieder nach Yvetot zu fahren“, sagt Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann. Die gegenseitigen Besuche über Himmelfahrt hätten bereits seit mehr als 50 Jahren Tradition.

Doch Heitmann befürchtet, dass er den Besuch absagen muss. „Zwar ist es noch nicht spruchreif, aber wahrscheinlich wird das im Mai nichts werden. Das wäre das erste Mal.“ Der Kontakt zu den befreundeten Feuerwehrleuten werde aber deswegen nicht abreißen. „Wir bleiben in Verbindung.“

Mitglieder der Feuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld und Yvetot besuchen sich seit 52 Jahren gegenseitig. Quelle: privat

Jugendpflege verschiebt Fahrt in den Harz

Auch die Stadtjugendpflege leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bereits mehrere geplante Reisen und Wochenendausflüge sind ausgefallen. Im vergangenen Jahr mussten unter anderem das Jungen-Aktionscamp und das Mädchen-Erlebniscamp, die Kinderferienfreizeit auf der Nordseeinsel Föhr sowie mehrere Bustouren abgesagt werden. Die langfristig geplante Fahrt nach Wildemann im Harz konnten die jungen Teilnehmer in den Herbstferien 2020 unter Einhaltung von Corona-Auflagen antreten.

Die für die Osterferien Ende März/Anfang April geplante Reise in den Harz findet erst mal nicht statt. „Da – Stand jetzt – eine Fahrt aufgrund des herrschenden Beherbergungsverbots nicht durchführbar wäre, ist sie auf die Herbstferien verschoben“, sagt Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung.

Freizeiten werden bei Bedarf abgesagt

Auch für dieses Jahr hat die Jugendpflege wieder viele Reiseangebote für Kinder und Jugendliche ausgearbeitet, unter anderem eine Wochenendfreizeit im Deister sowie Kinder- und Jugendfreizeiten auf Föhr. Ob die Reisen stattfinden können, wisse niemand. „Die Planung von Fahrten und Freizeiten sowie die Buchung der Häuser zur Unterbringung müssen meist ein Jahr im Voraus geschehen“, erläutert Gerwing. „Da die Pandemielage nach wie vor nicht vorhersehbar ist, fahren wir weiterhin auf Sicht und behalten uns vor, die Fahrten je nach Situation anzupassen und gegebenenfalls abzusagen.“

Von Stephanie Zerm