Hemmingen-Westerfeld

„Das wird uns noch über Jahre beschäftigen.“ Bernd Heimhuber, Vorsitzender des Kirchenvorstands der evangelischen Trinitatisgemeinde, weiß, dass die energetische Sanierung eines Gebäudekomplexes wie des Gemeindezentrums nicht im Schnelldurchgang zu schaffen ist. Schließlich wurde es schon 1960 errichtet, in einer Zeit also, als Energiesparen noch kein Thema war: Einfachverglasung und ungedämmte Dächer waren ebenso Standard wie dünne Holztüren und verschwenderische Heizkessel.

Einstellung zum Energieverbrauch hat sich gewandelt

Die Einstellung zum Energieverbrauch habe sich in der Gemeinde vor rund zehn Jahren gewandelt, berichtet Heimhuber, der selbst Elektroingenieur ist. Damals habe Pastor Peter Beyger zunächst damit begonnen, eine weniger Strom verbrauchende Beleuchtung zu installieren. „Damit war ein Anfang gemacht.“ Als 2012 mit Werner Manthey und Frank Prüssing zwei Männer mit technischen Kenntnissen in den Kirchenvorstand rückten, sei man das Problem dann etwas systematischer angegangen.

Anzeige

Zurzeit steht die Verbindungstür zwischen Gemeindesaal und Kirchenraum (im Hintergrund) stets offen. So will die Trinitatisgemeinde in Corona-Zeiten ein größeres Luftvolumen schaffen. Quelle: Thomas Böger

„Wir haben erst mal ein bisschen Statistik gemacht und geguckt, wo Verbesserungen möglich sind“, sagt Heimhuber. Dabei sei man in den finanziellen Möglichkeiten begrenzt. „Die Gemeinde kann jährlich vielleicht 10.000 bis 15.000 Euro dafür aufwenden.“ Aber man werde auch vom Kirchenkreis „gut unterstützt“.

So ist die Beleuchtung inzwischen nahezu komplett auf LED-Lampen umgerüstet worden. Das spare mehrere Hundert Kilowattstunden im Jahr. Noch weit wirkungsvoller war die Installation eines gasbetriebenen Brennwertkessels an Stelle der alten Ölheizung. „Der hat eine Brennstoffausnutzung von 96 bis 97 Prozent“, schwärmt der Ingenieur. Da außerdem in den meisten Räumen modernere Heizkörper montiert wurden, habe man eine Energieersparnis von 15 bis 20 Prozent erreicht.

Für das Dach ist eine Solaranlage geplant

Dazu haben auch verschiedene Dämmarbeiten beigetragen. So wurden die früheren Nischen unter den Fenstern verfüllt und die Heizkörper davor gesetzt. Die Decke des sogenannten Kriechkellers erhielt Dämmplatten, sodass es im Gemeindesaal nicht mehr so fußkalt ist. Auch der Dachboden hat eine dicke Isolierung bekommen, seitdem kann weniger Wärme nach oben entweichen. Das Dach selbst soll auch noch an die Reihe kommen. Vielleicht schon in zwei Jahren wolle man es nicht nur dämmen, sondern die Konstruktion so verstärken, dass es eine Solaranlage zur Stromerzeugung tragen kann.

In dem Raum für Eltern-Kind-Gruppen sollen noch die Fenster, die Tür und die Beleuchtung ausgewechselt werden. Quelle: Thomas Böger

Noch in diesem Jahr soll der „Kinderpark“, ein Raum, in dem sich Eltern-Kind-Gruppen treffen, eine neue Tür und neue Fenster erhalten. Die Heizkörper wurden bereits ausgewechselt. In den folgenden Jahren stehen dann der Eingangsbereich, die Kellerfenster und die Toiletten auf dem Wunschzettel. „Dafür haben wir schon Geld zurückgelegt“, berichtet der Vorsitzende des Kirchenvorstands. Danach – vielleicht erst 2025 oder noch später – wolle man den großen Gemeindesaal in Angriff nehmen. Auch er hat schon neue Heizkörper bekommen, aber die Fenster sollen noch ausgetauscht werden. Zusätzlich möchte die Gemeinde die Deckendämmung verstärken. Möglicherweise könne man dafür eine Art Giebeldach einziehen und so auch optisch eine Verbesserung erzielen, meint Heimhuber.

Von Thomas Böger