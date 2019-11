Harkenbleck

Am Sonnabend, 2. November, könnte das Trinkwasser in Harkenbleck getrübt sein. Der Grund: Die Ortsfeuerwehr kontrolliert die Hydranten und spült sie. Dabei könne es auch zu Druckschwankungen im Netz kommen, sagt Lennart Fieguth, Sprecher der Ortsfeuerwehr. „Daher bitte in dieser Zeit keine Wäsche waschen und bei auftretenden Trübungen das Wasser eine kurze Zeit laufen lassen.“

Die Feuerwehr sorgt am Sonnabend auch dafür, dass die Hydrantendeckel im Winter nicht festfrieren werden. Dazu legt sie Folie unter die Deckel.

Hydrant in Hemmingen. Quelle: Fieguth/Feuerwehr

Alle Anwohner im Hemminger Stadtgebiet bittet die Feuerwehr darauf zu achten, dass Hydranten im Winter stets von Schnee und Eis befreit sind. „Oft sind sie nicht nur zugefroren, sondern auch zugeschüttet, was die Entnahme von Löschwasser für uns nahezu unmöglich macht“, sagt Fieguth. Zudem dürfen Hydrantendeckel nicht zugeparkt werden. „Das führt zu einer verzögerten Brandbekämpfung, die im schlechtesten Fall Menschenleben kosten kann.“

Unterflurhydranten werden durch große weiße Schilder mit rotem Rand gekennzeichnet. Das H steht für Hydrant. Die Zahl dahinter gibt den Wasserrohrdurchmesser in Millimeter an. Darunter ist die Entfernung des Hydranten vom Hinweisschild in Metern angegeben.

Dieses Schild bedeutet: Der Hydrant befindet sich 5,6 Meter rechts und 13,3 Meter vor dem Schild. Quelle: Feuerwehr (Lennart Fieguth)

Von Andreas Zimmer