Hiddestorf

Das Trio Carlini, Dodo Leo & Martin hat bereits drei Alben veröffentlicht und vier Tourneen in Deutschland, Tschechien, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden gespielt. Nun zieht es die drei Musiker wieder in die Region Hannover: Am Freitag, 30. August, 19 Uhr, treten sie auf dem Kampfelder...