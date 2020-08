Hemmingen

Von der Normalität sei man noch weit entfernt, sagt Sabine Lemberg-Haas. Doch die Geschäftsstellenleiterin der Leine-Volkshochschule ( VHS) in Hemmingen ist glücklich, in der Corona-Krise weiterhin Kurse anbieten zu können. Seit etwas mehr als einer Woche steht das Programm, das Anfang September beginnt. 60 Kurse hat die VHS in Hemmingen organisiert, 18 weitere in Arnum – das ist mehr als im vergangenen, von der Pandemie beeinflussten Semester. In Hemmingen, Pattensen und Laatzen sind es insgesamt rund 360 Kurse. „Vor Corona sind es mehr als 400 gewesen“, sagt Lemberg-Haas.

VHS nutzt für Abendkurse größere Räume in der KGS

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, hat die VHS bei der Stadt Hemmingen für Abendkurse Räume an der KGS angemietet. „Unsere Räume wären zu klein gewesen. Wir hätten die Teilnehmerzahl sehr reduzieren müssen“, erklärt Lemberg-Haas. „Vor Corona hätten wir in unseren größten Raum maximal 16 Leute bekommen. Jetzt sind dort nur acht zugelassen.“ Sie hat einige Sprachkurse für Englisch und Französisch, Gitarrenunterricht, Literaturkreise und einen Gesprächskreis für Frauen in die Schulräume verlagert.

Dass einige Kurse trotzdem nur in kleinen Gruppen möglich sind und Interessierte womöglich leer ausgehen, stößt bei manchen auf Unverständnis. Den Vorschlag von einigen, einen kleinen Kurs einfach zu splitten und zweimal anzubieten, weist Lemberg-Haas ab: „Jeder Teilnehmer zahlt nur einmal eine Gebühr. Den Kursleiter muss ich dann aber doppelt bezahlen.“ So seien die Kosten nicht zu decken.

An allen Veranstaltungsorten gilt ein von der VHS erarbeitetes Hygienekonzept. Die wichtigsten Regeln sind auf Plakaten in allen Räumen nachzulesen. „Auf den Gängen müssen alle eine Maske tragen“, erklärt die Geschäftsstellenleiterin. Auf dem Platz während des Kurses können die Teilnehmer diese abnehmen. „Ein Sprachkurs mit Maske vor dem Gesicht würde nicht richtig funktionieren“, sagt Lemberg-Haas. Zusätzlich zur täglichen Grundreinigung desinfizieren Reinigungskräfte regelmäßig alle Türgriffe, Lichtschalter und sonstige Flächen, die von vielen Menschen berührt werden können. Alle Teilnehmer können ihren Platz auf Wunsch mit Hygienespray zusätzlich reinigen.

Beim Internetcafé schenkt nur eine Person die Getränke aus

Wieder im Angebot ist in diesem Herbst das in der Vergangenheit bereits beliebte Internetcafé für Senioren mit dem Titel „Surf & Schlürf“. Beim „Schlürf“, also dem Tee- und Kaffeetrinken, gelten besondere Regeln: „Nur eine Person übernimmt den Ausschank, damit die Tassen und Kannen nicht unnötig herumgereicht werden müssen“, sagt Lemberg-Haas. Ebenfalls neu sind ein Schwedisch-Schnupperkurs sowie Angebote für Frauen mit den Schwerpunkten Familienbiografien oder Rhetorik.

Einige Kurse tragen den Zusatz „Blended Learning“. Dabei treffen die Teilnehmer zu Beginn des Kurses einmal aufeinander, danach lernen alle individuell vor dem eigenen Computer und erledigen die Aufgaben online. „Die VHS bietet inzwischen Videokonferenzen an“, sagt Lemberg-Haas. Darüber können sich die Teilnehmer mit den Dozenten austauschen.

Interessierte können sich für Kurse anmelden

Obwohl das Herbstprogramm der VHS nicht auf Papier erscheinen wird, gibt es bereits die ersten Anmeldungen. „Das ist schon recht zufriedenstellend“, sagt Lemberg-Haas. Interessierte können sich im Internet unter www.leine-vhs.de für bestimmte Kurse registrieren. Ab Donnerstag, 20. August, stellen die Verantwortlichen auf der Plattform zudem ein digitales Kursprogrammheft zum Download bereit. Eine telefonische Beratung und Anmeldung ist unter (0511) 231130 möglich.

