Harkenbleck

Wer beim Wort Milan nur an elegante Greifvögel in Rot oder Schwarz denkt, sollte öfter nach Harkenbleck kommen. Dort kann einem ein gelber Milan mit rotem Kopfteil begegnen. Allerdings ist dies kein wendiger Vogel am Himmel, sondern ein rasantes Fortbewegungsmittel auf den Straßen: ein Hochgeschwindigkeitsfahrrad mit einer selbsttragenden Karosserie – auch Velomobil genannt. Udo Scherer aus Harkenbleck fährt das von der Firma Räderwerk aus Hannover zur Serienreife gebrachte Modell mit Leidenschaft und Muskelkraft.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Technikliebhaber den neun Jahre alten Milan GT gebraucht gekauft – und ist seitdem begeistert damit unterwegs. Mit Umbauten hat ihn das bis zu 10.000 Euro gekostet. „Ich fahre täglich zweimal die 13 Kilometer zwischen Daheim und meiner Arbeitsstätte – da kommen inzwischen über 1000 Kilometer damit zusammen“, sagt Scherer, der auch Mitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Hemmingen/Pattensen ist.

Udo Scherer ist mit dem Velomobil unterwegs

Scherer sagt, ihn fasziniere, wie man mit relativ wenig eigener Körperkraft das Fahrzeug länger anhaltend zu hoher Geschwindigkeit bringen kann. „Auf der Geraden ist ein komfortables Tempo von bis zu 45 Stundenkilometern problemlos möglich.“ Der geringe Luftwiderstandsbeiwert mit einem cw-Wert von nur 0,08 sorgt durch die optimale Aerodynamik des wahlweise Karbon- oder Glasfasergehäuses rund um den Fahrer dafür, dass das Velomobil trotz eines Eigengewichts von fast 30 Kilogramm beeindruckend beschleunigt. Bis zu 90 Stundenkilometer sind mit dem Milan bereits erreicht worden, er hält insgesamt 27 Weltrekorde.

Udo Scherer ist mit seinem Milan-Velomobil regelmäßig in und um Harkenbleck unterwegs. Quelle: Torsten Lippelt

Konstruktionsbedingt gibt es jedoch auch Aspekte, mit denen man als Fahrer zurechtkommen muss: Fahrradwege sind nicht so geeignet – der Milan ist zu schnell. Und wenn die Federung nicht entsprechend ist, wirken sich Schlaglöcher auf den Rücken aus. Der Wendekreis des fast drei Meter langen Fahrzeuges beträgt rund zwölf Meter. Und wer an einer Ampel bei Radwegbenutzung den Grünknopf drücken wollte, hätte vom Sitz her und wegen der Kanzel aus rund 80 Zentimetern Höhe einige Probleme, diesen überhaupt zu erreichen.

Urlaub mit dem Velomobil

„Man fühlt sich aber sicherer als auf einem normalen Fahrrad. Beim Fahren auf der Straße nehmen Autofahrer auch mehr Rücksicht und halten mehr Abstand ein, als wenn ich mit dem normalen Rad unterwegs bin“, schildert Scherer seine Beobachtungen. Im Austausch mit anderen Velomobilfahrern, so hat ihn Lars Brunnermeier aus Hannover-List mit seinem Milan SL besucht, sieht er sich darin bestätigt.

Udo Scherer (links) begrüßt seinen Gast Lars Brunnermeier, der mit seinem eigenen Milan (rechts) gekommen ist, dreht er eine kurze Runde in Richtung Wilkenburg und zurück. Quelle: Torsten Lippelt

Für Urlaubsfahrten per Velomobil gibt es sogar etwas Stauraum für Schlafsack und Waschzeug hinter dem Fahrersitz. Die weiteste Strecke hat Udo Scherer bislang jedoch von Harkenbleck aus nach Celle und zurück unternommen. „Das Problem dabei war, dass einige Radwege, die von mir dorthin auch genutzt wurden, einfach im Nichts oder an Kreuzungen endeten. Das geht gar nicht“, kritisiert er die eher autogerechte Wegeführung.

So sieht das Velomobil von innen aus. Quelle: Torsten Lippelt

ADFC-Mitglied genießt Fahrten in der Natur

Udo Scherer bereut seine Entscheidung für den Milan trotz dieser Probleme nicht.„Damit bin ich auf Dauer schneller und als Untrainierter mit weniger Anstrengung als ein Rennradfahrer unterwegs. Und ich sehe mehr von der Umgebung – grüne Natur mit erhobenem Kopf statt nur grauen Asphalt mit gesenktem Blick vor mir.“

Von Torsten Lippelt