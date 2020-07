Hemmingen

Der eigene Garten als Urlaubsparadies: Während der Corona-Pandemie kommt der heimischen Grünoase eine besondere Bedeutung zu. Doch ein Garten braucht viel Pflege – auch durch motorbetriebene Geräte, was so manchen Nachbarn erzürnt. Doch zu welchen Zeiten ist das Rasenmähen verboten? Zählt der Sonnabend zu den Werktagen? Und welche Rufnummer in der Hemminger Stadtverwaltung ist die richtige für Fragen und Beschwerden? Ein Überblick:

Wann darf ich den Motorrasenmäher benutzen?

Dies ist in der Zeit von montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr erlaubt. Achtung bei Handrasenmähern: Sie fallen zwar nicht unter die Lärmschutzverordnung, müssen sonn- und feiertags aber in Schuppen, Garage oder Keller bleiben.

Wie sieht das bei Motorsägen, Laubsaugern und Grastrimmern aus?

Deren Einsatz ist stärker reglementiert. Sie dürfen montags bis sonnabends nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr genutzt werden. Sonn- und Feiertage sind also tabu.

Wann darf ich meinen Mähroboter auf den Rasen setzen?

Das hängt vom Lautstärkepegel des jeweiligen Gerätes ab. Die Lärmschutzverordnung des Bundes listet fast 60 Gerätetypen auf. Sven Bertram, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, rät: „Aufs Typenschild achten!“ Ob die Geräte gewerblich oder von Privatleuten benutzt werden, spielt dabei keine Rolle. Auch Müllfahrzeuge und Altglascontainer stehen in der Verordnung. So ist die Benutzung von Altglas-, Altkleider- und Sammelcontainern nur montags bis sonnabends von 8 bis 19 Uhr erlaubt.

Der Schalldruckpegel wird in der Einheit dB(A) gemessen. Wie viel dB(A) erreicht ein motorbetriebener Rasenmäher?

Es sind 80 dB(A).

In vielen Regelungen steht immer „werktags“. Was ist denn der Sonnabend?

Dabei handelt es sich um einen Werktag.

Gibt es eine Mittagsruhe in Hemmingen sozusagen von Amts wegen?

Eine generelle Mittagsruhe gebe es nicht, erläutert Bertram.

Man hört immer von der technischen Anleitung Lärm. Was verbirgt sich dahinter?

Sie ist eine Verwaltungsvorschrift im Bundes-Immissonsschutzgesetz. Bei Beschwerden im Privatbereich zieht die Stadt diese nicht heran, sondern eher das Gewerbeaufsichtsamt. Zum Beispiel, wenn bei einem Restaurant eine Lüftung zu laut sein sollte.

Gab es in den vergangenen Wochen bei der Stadt viele Beschwerden wegen Lärm?

Bertram habe es einige wenige Beschwerden wegen Rasenmähern und ähnlicher Geräte gewesen. Auch die Beschwerden über Laubsauger halten sich in Grenzen. Dafür haben mehrere Hemminger wegen Büschen und Hecken bei der Stadt angerufen, weil diese auf Gehwegen wuchern und dringend zurückzuschneiden sind. Außerdem gab es Hinweise wegen nächtlicher Feiern und dem Missachten der Corona-Abstandsregeln.

Dann gingen vielleicht mehr Lärmbeschwerden bei der Region Hannover ein?

Nein, noch nicht einmal über Baustellenlärm, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Hat die Stadt Hemmingen eigene Verordnungen zum Lärmschutz?

Nein. Grundsätzlich darf sie nach dem Niedersächsischen Lärmschutzgesetz den Lärmschutz durch eigene Regelungen einschränken oder ergänzen. Sie hatte von 1996 bis 2006 eine sogenannte Gefahrenabwehrverordnung – die wurde aber abgeschafft. „Die Sachverhalte waren zu großen Teilen spezialgesetzlich geregelt“, sagte Bertram. Wollte die Stadt Hemmingen eine Mittagsruhe einführen, müsste der Rat die Gefahrenabwehrverordnung wieder anschieben.

Nach welchen Gesetzen richtet sich die Stadt dann?

Es sind das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Ordnungswidrigkeitengesetz. „Auf das Letztere satteln wir auf, wenn zum Beispiel eine Party bis in den Morgen zu laut geworden ist“, so Bertram. Wer Lärm erzeugt, müsse aber auch gegebenenfalls den Mietvertrag oder die Hausordnung beachten.

Welche Rufnummer der Stadtverwaltung wähle ich bei Lärmbeschwerden?

Es ist die Telefonnummer (0511) 4103139 von Melissa Martini, der neuen Leiterin der Abteilung Sicherheit und Ordnung.

Ist die Stadt auch zuständig, wenn von einem Betrieb Lärm ausgeht?

Nein, dann ist das Gewerbeaufsichtsamt Hannover. Dort sind gravierende Lärmbeschwerden aus jüngster Zeit nicht bekannt.

Warum finde ich im Lärmaktionsplan der Stadt Hemmingen so wenig über Laubsauger & Co.?

Der Plan dreht sich mehr um Schutz zum Beispiel vor Verkehrslärm. Den mittlerweile dritten Plan hatte der Rat der Stadt Ende 2018 beschlossen. Den ersten hatte die Stadt 210 erstellt. Sie muss ihn regelmäßig aktualisieren.

Von Andreas Zimmer