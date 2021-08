Hemmingen

Wer einen Corona-Schnelltest in Hemmingen machen möchte oder muss, hat an manchen Tagen zu bestimmten Zeiten ein Problem. Das Testmobil des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) steht nur am Wochenende am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. An anderen Tagen sind Tests in vier Praxen möglich, die die Stadt auf ihrer Internetseite auflistet. Allerdings hatte eine Praxis für drei Wochen wegen Urlaub geschlossen. Die Stadt rät deshalb dazu, vorab in den Praxen anzurufen.

„Es laufen Gespräche, das Angebot zu erweitern“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Es gab vor einigen Wochen noch drei Anbieter mehr, darunter eine Apotheke in Hemmingens größtem Stadtteil Arnum. Doch die Nachfrage nach den Bürgertests ging zurück. Schacht zufolge erreichen die Stadtverwaltung nun wieder mehr Anfragen. Regionssprecher Christoph Borschel sagt, aktuell seien das Testmobil und die Arztpraxen übrig geblieben. Neue Testzentren für Hemmingen seien bisher nicht beantragt worden. Wer in Hemmingen keinen geeigneten Termin finde, müsse in eine Nachbarkommune fahren. Zurzeit sind die Bürgertests noch kostenlos, das ändert sich am 11. Oktober.

Hier ist ein Corona-Schnelltest möglich

Diese Anbieter in Hemmingen führen derzeit kostenfreie Schnelltests durch: Testmobil freitags 12 bis 19 Uhr, sonnabends 9 bis 17 Uhr und sonntags 9 bis 14 Uhr sowie die Praxen Goldenberg, Telefon (05 11) 42 34 79; Kretschmer, Telefon (05 11) 42 38 08; Mainitz, Telefon (05 11) 42 40 86, und Mucke-Troske, Telefon (05 11) 1 23 37 27.

In Hemmingen gab es nach Angaben der Region am Freitag, 27. August, 16 Corona-Fälle, so wie auch am Donnerstag. Am Wochenanfang lag der Wert bei 17. Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie belief sich am Freitag auf 661, drei mehr als am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag in Hemmingen bei 25,5, wobei für die Verordnungen unter anderem der Regionswert entscheidend ist. Dieser betrug 63,2. Hinzu kommen die Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz, sie lag bei 2,2, und der Anteil von Covid-Patienten in der Intensivstation, der sich auf 2,4 Prozent belief.

Impfbus steht in Hemmingen

Der Impfbus der Feuerwehr Hannover steht am Dienstag, 31. August, erstmals im Hemminger Stadtgebiet. Von 14 bis 17 Uhr ist das Impfen am Rathausplatz mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson möglich. Auch der nächste Termin steht schon fest: am Freitag, 3. September, von 9 bis 12 Uhr am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld.

Von Andreas Zimmer