Hemmingen

In der nächsten Woche beginnt der Umbau der K225 zwischen Ohlendorf und Devese. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr habe dafür eine Firma beauftragt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagabend in der Ratssitzung in Hemmingen mit. Der erste, rund 800 Meter lange Abschnitt sei die Verbindung von Ohlendorf bis etwa in Höhe Galerie-Café Webstuhl. Die Straße werde von 6 auf 4,75 Meter Breite verkleinert.

Der zweite Abschnitt mit einem dann drei Meter breiten Wirtschaftsweg reiche bis zum Gertrud-Kochanowski-Weg in Devese. Die insgesamt etwa drei Kilometer lange Straße zwischen Ohlendorf und dem Ortseingang von Devese ist seit Anfang Januar gesperrt.

Umbau soll bis Herbst fertig sein

Im dritten und letzten Abschnitt werde der Radweg am Ortsausgang von Devese in Richtung Hemmingen-Westerfeld entfernt. Alle Abschnitte sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein. Bei den Arbeiten werden auch kleinere Wirtschaftswege in der Feldmark bei Arnum umgestaltet. Sie dienten als Zufahrtstraßen zur Baustelle der B-3-neu, die im November 2020 eröffnet wurde. Der Verkehr, der früher auf der K225 war, fließt nun über die Ortsumgehung.

Weitere Berichte zum Thema B-3-Ortsumgehung Hemmingen lesen Sie hier.

Auf dem Abschnitt zwischen Ohlendorf und dem Galerie-Café Webstuhl soll Tempo 30 gelten. Sven Bertram, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, erläuterte: „Wir haben die Verkehrsbehörde darauf hingewiesen, dass dort viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind.“ Die Region erwäge deshalb eine Temporeduzierung. Ab Herbst wird der Stadt die Straße gehören. „Wir gucken uns den Verkehr an und können dann selbst eine Temporeduzierung anordnen“, sagte Bertram.

Von Andreas Zimmer