Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr bietet die Stadt Hemmingen zurzeit nur eingeschränkte Früh- und Spätdienste in ihren größeren Kindergärten und Krippen an. Die Mehrheit der Eltern befürwortet diese Regelung. Das hat jetzt eine Umfrage des Hemminger Stadtkitabeirates ergeben.

Eltern können ihre Kinder seit dem 2. November erst um 7.30 Uhr bringen und nicht schon um 7 Uhr – und müssen sie bis spätestens 15.30 statt 16.30 Uhr abholen. Wie die Beiratsvorsitzende Kathrin Jung auf Anfrage mitteilte, habe sie die Elternvertreter der 13 Kitas und der beiden Horte angeschrieben und um ein Meinungsbild gebeten.

Eltern für feste Gruppen bei der Kinderbetreuung

„Es wurde sich in jeder der betroffenen Einrichtung für die festen Gruppeneinteilungen und gegen verlängerte Öffnungszeiten ausgesprochen“, erläuterte Jung. „Vielmehr wurde noch darauf hingewiesen, dass sie die Regelungen in der momentanen Situation gutheißen und hoffen, dass sie durch Einzelmeinungen nicht wieder zurückgenommen werden. Schließlich würde eine Mischung der Gruppen im Corona-Fall eine ganze Einrichtung lahmlegen.“ Insgesamt drei Eltern hätten sich für die normale Früh- und Spätbetreuung ausgesprochen.

Der Kitabeirat habe sich nun darauf verständigt, dass erst einmal alles so bleiben soll, bis sich die Situation wieder entspannt. Jung machte deutlich: „Ich weiß, dass es für die betroffenen Familien nicht einfach ist, aber mir wurde auch versichert, dass die Einrichtungen ihr Bestmögliches versuchen, dort Kompromisse zu finden und Lösungsvorschläge anzubieten.“

Corona-Fall : Hort musste geschlossen werden

Um die bisherige Regelung beizubehalten, bräuchte die Stadt unterschiedliches Personal für den Früh- und den Spätdienst, sagte Bürgermeister Claus Schacht. Das gebe die derzeitige Zahl an verfügbaren Mitarbeitern jedoch nicht her. Die Stadt habe die Früh- und Spätbetreuung auch deshalb eingeschränkt, weil es erst in den Herbstferien im Hort in Hemmingen-Westerfeld einen Corona-Fall gab und 16 Kinder und sechs Mitarbeiter in Quarantäne mussten. Der Hort musste mangels Personal geschlossen werden.

Die FDP hatte unlängst gefordert, die Stadt solle umgehend zu den früheren Öffnungszeiten zurückkehren. Ohne die Früh- und Spätdienste könnten viele Eltern ihrer Arbeit nicht in vollem Umfang nachgehen, argumentierten die Liberalen.

Von Andreas Zimmer