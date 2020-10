Arnum

Der Förderbescheid ist angekündigt, nun sollen die Pläne für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Arnum konkreter werden. Diese Zeitung fasst die wichtigsten Fragen zum millionenschweren Städtebauprojekt in Hemmingens größtem Stadtteil zusammen.

Mitte Juni wurde bekannt, dass das Land den Ausbau von Arnum-Mitte fördert. Jetzt ist Oktober. Wie geht es denn weiter?

Anzeige

Der Hemminger Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt das weitere Vorgehen ab. Dies ist für die öffentliche Sitzung am Donnerstag, 8. Oktober, geplant. Es gibt nur diesen Termin, denn ein Ratsvotum hierzu ist nicht vorgesehen.

Warum ist das Thema vor allem für Anwohner wichtig?

Anlieger sollen sich an den Kosten in dem sogenannten Sanierungsgebiet beteiligen, indem sie einen Ausgleich für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke durch das Städtebauprojekt zahlen. Anwohner können aber auch Geld erhalten, indem sie bei dem Projekt mitmachen und zum Beispiel ihr Haus sanieren.

Was muss man beachten, wenn man an der Sitzung des Ausschusses teilnehmen möchte?

Wegen Corona tagt der Ausschuss nicht im Rathaus, sondern ab 19 Uhr im größeren KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. In den Zuhörerreihen gibt es trotzdem nur 15 Plätze. Wer zuerst da ist, kommt hinein.

Steht schon fest, über was die Kommunalpolitiker sprechen werden?

Die Stadtverwaltung hat einige Vorschläge gemacht. Sie kündigt eine „intensive Bürgerbeteiligung“ an, begleitet gegebenenfalls von einem externen Büro, nennt allerdings noch keine Details.

Aufenthaltsqualität ist ein Stichwort, dass bei der geplanten Umgestaltung immer wieder fällt. An der Alten Wilkenburger Straße hat die Stadt schon gehandelt. Früher war es das Feuerwehrgerätehaus, heute ist in dem städtischen Gebäude ein Café untergebracht. Quelle: Andreas Zimmer

Die Verwaltung verweist darauf, dass der Rat eine Sanierungssatzung beschließen muss. Was hat es damit auf sich?

Die Satzung ist bis zum Ende des Projektes etwa im Jahr 2032 vorgeschrieben. Die Verwaltung macht in einer Ratsvorlage deutlich, dass durch das „Sanierungsverfahren zwar zwingend Ausgleichsbeträge, aber keine Erschließungsbeiträge zu erheben sind, welches sich günstiger für die betroffenen Anlieger auswirken wird“. Für Grundstücke im sogenannten Sanierungsgebiet wird ein Vermerk im Grundbuch eingetragen. Alle betroffenen Eigentümer, es sind schätzungsweise rund 200 Haushalte, werden angeschrieben und „über die rechtlichen Auswirkungen der Sanierungssatzung informiert“.

Wie berechnet sich der Ausgleich?

Es gibt einen Anfangs- und einen Endwert, ermittelt vom Gutachterausschuss des Katasteramtes. Sobald der Landesbescheid vorliege, solle der Gutachterausschuss beauftragt werden, erläutert die Stadtverwaltung. Stichtag solle der Tag sein, an dem die Sanierungssatzung öffentlich bekannt gemacht werde.

Macht die Stadtverwaltung bei dem Städtebauprojekt alles selbst?

Nein, dafür sei das Verfahren zu komplex, argumentiert sie, und schlägt vor, einen „Sanierungsträger“ zu beauftragen - zunächst für die Zeit von vier oder fünf Jahren, um dann bei Bedarf den Vertrag zu verlängern. Der Träger solle über eine öffentliche Ausschreibung gefunden werden.

Dieser Abschnitt – er befindet sich zwischen der Hiddestorfer Straße und der Bockstraße – soll weiterhin zur Landesstraße 389 gehören. Die restliche Ortsdurchfahrt wird zu einer städtischen Straße. Quelle: Andreas Zimmer

Lesen Sie mehr: Das sind die Ideen für das neue Arnum

Wie soll die Ortsdurchfahrt umgestaltet werden?

Es gibt viele Ideen, die von neuen Bäumen und Grünflächen bis hin zu illuminierten Stadttoren reichen. Höchste Priorität hat laut Stadtverwaltung die Straßenraumgestaltung, wie es im Amtsdeutsch heißt. Deshalb schlägt sie ein Gesamtkonzept für die Göttinger Straße (B3) vor, auch wenn ein kleiner Abschnitt nicht zur Stadt wechseln wird, da er zur Landesstraße 389 gehört. Dabei handelt es sich um den Abschnitt von der Bockstraße bis zur Hiddestorfer Straße.

Was ist mit der Strategiegruppe?

Sie soll weiterhin intern tagen, dann als Arbeitskreis. Zur Strategiegruppe gehören die vier Ratsfraktionsvorsitzenden, ein Vertreter der Gewerbetreibenden sowie Vertreter der Verwaltung und des Planungsbüros. Die erste Sitzung, so schlägt es die Verwaltung vor, soll sein, wenn der Förderbescheid vom Land vorliegt.

Was enthält der Bescheid?

Arnum wird ins Programm der Städtebauförderung aufgenommen. Das Land fördert den Ausbau von Arnum-Mitte mit 810.000 Euro. Mit Arnum-Mitte ist ein großer Teil der Ortsdurchfahrt gemeint, also der heutigen Bundesstraße 3. Erst wenn auf der Umgehungsstraße der Verkehr rollt, geplant für November dieses Jahres, kann die B3 umgestaltet werden.

Von Andreas Zimmer