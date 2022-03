Hemmingen-Westerfeld

Ein bislang unbekannter Täter ist laut Polizeiangaben im Laufe des Freitags, 25. März, in ein Mehrfamilienhaus am Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld eingebrochen. Die Person sei durch das Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Wohnung gelangt, berichtet die Polizei. Der Mieter war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist der Polizei nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 entgegen.