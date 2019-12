Arnum

Unbekannte haben neun junge Bäume in Arnum zerstört. Sie haben Äste abgeknickt und eine Baumkrone mit einem Gartenwerkzeug in Hüfthöhe vom Stamm abgetrennt. Die Bäume sind so beschädigt, dass sie entfernt werden müssen. Das Motiv ist laut Stadtverwaltung unklar.

Die sieben Apfelbäume und zwei Birnbäume sollten im sogenannten Tal der Büffel blühen. Das ist das Gebiet zwischen der Arnumer Kirchstraße und der Straße An der Landwehr.

Junge Bäume in Arnum zerstört

Die etwa drei Jahre alten Obstbäume, darunter die Apfelsorten Jonagold und Cox Orange, sind mit ihrem zirka zwölf Zentimetern Stammumfang so stark beschädigt, dass an ihnen kein Obst mehr wachsen kann. „Der Gesamtschaden – von der Anschaffung der alten und nun dem Ersatz der neuen Bäume bis hin zur erforderlichen Pflanz- und Pflegearbeit dafür – beträgt fast 2000 Euro“, rechnet Axel Schedler zusammen. Er leitet den Fachbereich Bau und Umwelt in der Hemminger Stadtverwaltung.

Dieser Baumstamm ist glatt durchtrennt worden. Quelle: Torsten Lippelt

Gemeinsam mit Roswitha Mühe, Mitarbeiterin in der Abteilung Stadtplanung und Stadtgrün, sowie dem stellvertretenden Leiter des städtischen Betriebshofes Stephan Wiesing hat er sich jetzt die Schäden in Hemmingens größtem Stadtteil angesehen. Die Bäume sind am Wochenende zerstört worden.

Beliebter Weg im Tal der Büffel

Sie waren entlang der Blüh- und Bienenwiese an dem erst im vergangenen Jahr angelegten Fußweg gepflanzt worden und sollte diese optisch verschönern und ökologisch aufwerten. „Doch jetzt ist wieder ein Jahr verloren“, sagte Axel Schedler kopfschüttelnd. Wiesing kündigte an: „Wenn wir keinen Frost bekommen, sollen dort möglichst bald neue Bäume gepflanzt werden.“

An diesem Weg sind die Bäume gepflanzt worden. Quelle: Torsten Lippelt

Der Weg, an dem die Bäume stehen, hat in Arnum eine wichtige Bedeutung, denn er ist mit dem Weg zum Neubaugebiet Bockstraße verbunden. Die Verbindung war schon früher beliebt, was der dortige Trampelpfad zeigte.

Wer etwas zur Aufklärung des Vandalismusfalls beitragen kann, wird gebeten, sich dazu mit der Polizeistation an der Göttinger Straße 65a in Arnum in Verbindung zu setzen, Telefon (05101), 854330, oder mit der Stadtverwaltung in Hemmingen-Westerfeld. Sie ist unter der Rufnummer (0511) 41030 zu erreichen.

Von Torsten Lippelt