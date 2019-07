Devese

Ein Auto ist am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr durch eine Waschanlage in Devese gerast. Dabei wurden zwei Fahrer leicht verletzt. An zwei Autos und an der Waschstraße entstand Totalschaden. Die Polizei bezifferte den Schaden an der Waschstraße auf rund 100.000 Euro und an den beiden Fahrzeugen a...