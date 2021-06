Arnum/Ohlendorf

Bei einem Unfall am Montagnachmittag an der Kreuzung der B-3-neu mit der L389 sind ein Fahrer und eine Fahrerin verletzt worden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Autos waren zusammengestoßen.

Die Ampel an der B-3-Ortsumgehung und der Landesstraße 389 zwischen Arnum und Ohlendorf sei zum Zeitpunkt des Unfalls wegen einer Reparatur nicht in Betrieb gewesen, erläuterte ein Polizeisprecher. Die Frau habe gegenüber den Beamten angegeben, die Ampel habe dauerhaft gelb geblinkt.

An diesem Auto beim Unfall auf der B-3-neu/L389 entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Feuerwehr (Lennart Fieguth)

Nach Polizeiangaben kam die 66-Jährige, die in Springe wohnt, aus Arnum und fuhr in Richtung B-3-Ortsumgehung. Sie sei wegen der blinkenden Ampel vorsichtig in den Kreuzungsbereich hineingefahren und habe dabei das Auto des 58-jährigen Pattensers übersehen, der auf der B-3-neu aus Richtung Pattensen nach Hannover unterwegs war. Beide Wagen prallten gegen 13.50 Uhr zusammen. Sowohl am Renault Clio der Frau als auch am Opel Corsa des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt etwa 6500 Euro beziffert.

Bei dem Unfall an der B-3-neu/L389 sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Feuerwehr hat sie mit Bindemittel abgestreut. Quelle: Feuerwehr (Lennart Fieguth)

Feuerwehrleute streuten auslaufende Betriebsstoffe ab, fegten Trümmerteile zusammen und stellten den Brandschutz sicher, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Die Ortsfeuerwehr Arnum war mit sechs Mitgliedern und einem Fahrzeug vor Ort und konnte ihren Einsatz nach etwa einer halben Stunde beenden.

Laut Polizei war die Landesstraße zwischen Ohlendorf und der B-3-neu kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr auf der Ortsumgehung konnte rollen.

Von Andreas Zimmer