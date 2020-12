Hemmingen-Westerfeld

Für welchen Fahrer zeigte die Ampel Grün? Diese Frage muss die Polizei für einen Unfall klären, der sich am Sonntag gegen 17.10 Uhr in Hemmingen-Westerfeld ereignet hat. An der Kreuzung Weetzener Landstraße/Dorfstraße/Kapellenweg stießen zwei Autos zusammen, deren Fahrer beide behaupten, eine grüne Ampel gesehen zu haben.

Eine 66-Jährige aus Hannover fuhr mit ihrem Auto aus dem Kapellenweg geradeaus auf die Weetzener Landstraße. Gleichzeitig fuhr ein 65-Jähriger aus Hannover von der Dorfstraße aus auf die Kreuzung, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge hatten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben beide unverletzt.

Anzeige

Zeugen für Unfall auf Kreuzung gesucht

Zeugen melden sich im Kommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (0 51 09) 51 70. Es ist auch für Hemmingen zuständig.

Von Tobias Lehmann