Arnum

Nach einem Unfall am Montag auf der Göttinger Straße in Arnum mussten zwei Autos abgeschleppt werden. Dafür wurde die B-3-alt kurzzeitig voll gesperrt. Eine der beiden Fahrerinnen wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Eine Frau war mit ihrem Skoda auf einen BMW aufgefahren. Nähere Angaben zu den Fahrerinnen, zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Dienstag nicht machen.

Die Feuerwehr wird zu einem Unfall auf der Göttinger Straße in Arnum gerufen. Quelle: Stadtfeuerwehr Hemmingen (Lennart Fieguth)

Die Ortsfeuerwehr Arnum hat Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Die Ehrenamtlichen seien gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehr habe auch die Unfallstelle abgesichert. Der Einsatz für die zehn Mitglieder der Ortsfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen endete gegen 13.15 Uhr.

Von Andreas Zimmer