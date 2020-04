Devese/Hemmingen-Westerfeld

Ein Fahrer ist in der Ortsdurchfahrt von Devese von der Straße abgekommen und mit seinem Auto durch eine Hecke gefahren. Der Wagen kam nach Polizeiangaben erst an einer Hauswand zum Stehen. Der 24-jährige Fahrer aus Stadthagen ( Landkreis Schaumburg) blieb unverletzt.

Der Mann kam am Dienstag, 21. April, gegen 5.45 Uhr aus Richtung Ronnenberg. Hinter dem Ortseingang von Devese in einer Rechtskurve der Straße Vorm Dorfe fuhr er geradeaus weiter. Warum, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. An dem VW entstand Totalschaden. Der Schaden an Haus und Hecke lässt sich noch nicht beziffern.

Feuerwehreinsatz nach etwa einer Stunde beendet

Umgehend wurde die Feuerwehr zu dem Unfall gerufen. Laut Alarm sollte ein Auto qualmen. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr Devese konnte schnell Rückmeldung gegeben werden, dass der Qualm durch austretende Kühlflüssigkeit auftrat“, erläuterte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Die ebenfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld habe ihre Einsatzfahrt abbrechen können.

Die Deveser Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle Fieguth zufolge ab und betreuten den Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Sie klemmten ferner die Autobatterie ab und räumten die Unfallstelle auf. Der Einsatz mit insgesamt 42 Feuerwehrmitgliedern aus Devese und Hemmingen-Westerfeld und sieben Fahrzeugen war nach etwa einer Stunde beendet. Auch Polizei und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle.

