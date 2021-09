Hemmingen

Wer sein Auto ordnungsgemäß am Straßenrand parkt, rechnet nicht mit einem Unfall. Doch genau dazu muss es zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, in Hemmingen durch ein vorbeifahrendes anderes Fahrzeug gekommen sein. Ein am Fahrbahnrand der Ecke Carl-Zeiss-Straße/Ecke Heinrich-Hertz-Straße geparkter Ford Transit Transporter wies in einer Höhe von anderthalb Metern Schäden auf, die sich auf geschätzt 3500 Euro summieren.

Für die Polizei kommt als verursachendes Fahrzeug ein Lastwagen oder dessen Anhänger in Betracht. Wer immer auch am Steuer saß, fuhr weiter, ohne anzuhalten, weshalb die Beamten ein Strafverfahren einleiteten. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, mögen die Polizei in Ronnenberg anrufen unter Telefon (05109) 5170 oder sich in der Polizeistation in Arnum melden unter Telefon (05101) 854330.

Von Astrid Köhler