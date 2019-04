Devese

Die Polizei bittet um Mithilfe möglicher Zeugen. Am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 10.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Real-Supermarktes an der Alfred-Bentz-Straße in Devese ein schwarzer SUV Nissan Qashqai am Heck beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1800 Euro.

Der Unfallverursacher ist nicht bekannt. Er fuhr davon, ohne sich bei dem Fahrzeughalter oder der Polizei zu melden. Wer den Unfall gesehen hat oder sonst wichtige Hinweise geben kann, möge sich telefonisch in der Polizeistation Hemmingen unter Telefon (05101) 852707 melden oder im Polizeikommissariat Ronnenberg unter (05109) 5170.

Von Katharina Kutsche