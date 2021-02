Hemmingen-Westerfeld

Wer regelmäßig auf der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld fährt und nach links in Richtung Döhren abbiegen möchte, hat die Situation sicherlich schon ein- oder vielleicht sogar mehrmals erlebt: Größere parkende Fahrzeuge versperren die Sicht auf den in Richtung Döhren fahrenden Verkehr. Anwohner wie Karl-Heinz Nowak schlagen jetzt vor, kurzfristig einen der drei Plätze in der Parkbucht durch einen Poller oder Blumenkübel zu blockieren und zwar den Platz nahe der Berliner Straße. Nowak lobt, dass der Radweg durch eine rote Markierung mittlerweile besser kenntlich gemacht worden sei.

Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte die Stadtverwaltung mit, dass sich Autofahrer „nach Beachtung des Radverkehrs und unter Einhaltung der nötigen Sorgfalt in die Kreuzung hineintasten dürfen und sollen“. Sie sollen bis an die Haltelinie an der Dorfstraße vorfahren. Die rote Furt dürfe überfahren werden. Radfahrer müssen dann gegebenenfalls warten. Die Verwaltung räumt ein, dass dies viele Verkehrsteilnehmer - auch die Radfahrer – nicht wissen. „Von dieser Stelle ist die Dorfstraße ausgezeichnet einzusehen.“

Unfallgefahr an Berliner Straße?

Die Stadt habe aber für diesen Teil der Ortsdurchfahrt bereits Tempo 30 beantragt. Das Land jedoch hat das sogenannte Innovationsprojekt Tempo 30 vorerst gestoppt und will unter anderem prüfen, ob dieses zwingend erforderlich ist. Auch sei die Kreuzung Thema im Radwegekonzept der Stadt, deren Beratung zurzeit wegen Corona ruhe.

Anwohner hingegen verweisen darauf, dass dort Unfälle passieren. Diese werden aber nicht der Polizei gemeldet, weil die Rechtslage relativ klar ist: Rechts vor links! Autofahrer berichten, dass sie beim Vorfahren auf dem rot markierten Radweg mitunter von Radfahrern beschimpft werden, dass sie den Radweg blockieren würden.

Kein Unfallschwerpunkt an Berliner Straße/Döhrener Straße

Oliver Müller leitet den Einsatz- und Streifendienst im Kommissariat Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig ist. Er sagte, die Polizei habe sich den Bereich wegen der Nachfragen dieser Zeitung jetzt erneut angesehen. Das Ergebnis: „Wir sehen keinen Handlungsbedarf.“ Müller sagte, es möge für manche schwierig sein sich in dem Einmündungsbereich zu bewegen. „Eine Unfallhäufung gibt es aber nicht.“ 2019 habe die Polizei zwei Unfälle registriert und 2020 drei. Im vergangenen Jahr sei ein Radfahrer verletzt worden, in einem anderen Fall gab es einen Blechschaden. Auch Regionssprecher Klaus Abelmann teilte mit, dass der Bereich „aus Sicht der Verkehrsbehörde und der Unfallkommission weiterhin kein Unfallschwerpunkt ist“.

Auf Bitte eines Anwohners hat sich der Hemminger CDU-Regionsabgeordnete Jan Dingeldey in die Diskussion eingeschaltet. Die Antwort der Regionsverwaltung stünde noch aus, sagte Dingeldey am Mittwoch. Gegebenenfalls könne aber ein Spiegel direkt gegenüber der Einmündung der Berliner Straße die Situation entschärfen.

Bürgerverein forderte Ampel

Die Einmündung ist in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema gewesen. Schon 2009 hatte Nowak, damals als DUH-Ratsherr, auf die Risiken an der Einmündung durch die 2007 angelegten Parkbuchten hingewiesen. Veränderungen lehnten damals aber sowohl die Stadt als auch die Region Hannover ab. Der Bereich sei kein Unfallschwerpunkt, dort abzubiegen sei sicher, hieß es. Die Fahrer seien an dieser Einmündung sehr aufmerksam, deshalb passiere dort wenig.

Mehrere Jahre später unternahm der Bürgerverein Hemmingen einen weiteren Versuch, um die Situation an der Einmündung zu entschärfen und forderte sogar eine Ampel. Die Stadtverwaltung nannte damals unter anderem die nur wenige Meter entfernte Kurve, als Ursache für die eingeschränkte Sicht. Mit dem Bau einer Mittelinsel in dem Bereich habe die Stadt aber das Nötigste getan.

Von Andreas Zimmer