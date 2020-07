Hemmingen

Auskiesung oder Erhalt des Römerlagers in Wilkenburg? In dieser Frage ist zwar immer noch immer nichts entschieden. In den Ausschüssen des Landtages aber ist Hemmingen Thema und wird es vorerst weiter bleiben. Diese Zeitung fasst den aktuellen Stand in Fragen und Antworten zusammen.

Was macht die Region Hannover, die die Auskiesung zu genehmigen hat?

Sie wartet auf ein Signal der Firma Holcim, die in einem Gebiet zwischen Wilkenburg, Arnum und Harkenbleck Kies und Sand gewinnen will. Das teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Holcim sei zurzeit der einzige Interessent für das Areal. Die Firma hat ihren Sitz in Hamburg und betreibt zurzeit schon Kieswerke im Süden Hannovers, zum Beispiel in Nordstemmen.

Dann liegt der Ball jetzt bei Holcim?

Im Februar dieses Jahres hatte Holcim eine Entscheidung für Sommer 2020 angekündigt. Holcim teilte jetzt mit, dass das Unternehmen zurzeit keine Stellungnahme abgeben könne, weil der zuständige Mitarbeiter im Urlaub sei. Holcim hat den Abbau von fast 1,3 Millionen Tonnen Sand und Kies beantragt.

Sind die geomagnetischen Untersuchungen in Wilkenburg beendet?

Ja, schon im Februar dieses Jahres. Holcim hatte eine Firma damit beauftragt, auch um zu ermitteln, welche Kosten auf Holcim zukommen. In einem Sitzungsprotokoll des Landtages vom Mai heißt es, die Befunde seien noch nicht endgültig ausgewertet. Aber es zeichne sich ab, dass die gesamte Fläche untersucht werden müsse, wenn sie abgebaut würde.

Wird es auf jeden Fall wissenschaftliche Ausgrabungen geben?

Nein, nur, wenn Kies und Sand abgebaut wird. Ansonsten bleibt das Gelände unberührt, da jede Ausgrabung das Bodendenkmal zerstören würde. Holcim muss bei Ausgrabungen einen Teil der Kosten übernehmen – in der Regel etwa 15 Prozent.

Stimmt es, dass an einer Stelle unterhalb des Römerlagers Reste einer prähistorischen Siedlung sein sollen?

Das Ministerium bezeichnet dies als wahrscheinlich. In einem Ausschuss des Landtages im Mai dieses Jahres wurde das Beispiel Schöningen im Landkreis Helmstedt genannt. Das Museum dort wurde 2013 eröffnet und präsentiert vor allem die Wurfspeere, die 1994 in dem damaligen Kohletagebaugebiet entdeckt wurden. Der Fund war eine archäologische Sensation und beweist, dass frühe Menschen komplexe Werkzeuge herstellen konnten.

Kann die Auskiesung in Wilkenburg politisch verhindert werden?

Ja, meint Eva Viehoff, Sprecherin für Denkmalschutz in der Grünen-Landtagsfraktion, wenn das Landeskabinett das Gebiet im Raumordnungsprogramm als kulturelles Sachgut beschließen würde. „Das Raumordnungsprogramm zurzeit ist zu stark auf wirtschaftliche Komponenten abgestellt“, kritisierte Viehoff im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Region Hannover verweist stets darauf, dass sie nach den Vorgaben im Landesraumordnungsprogramm handeln muss. Die Grünen fordern zudem, das Bodendenkmal in Wilkenburg zu belassen. Nur als solches werde es keine Besucher anziehen, sagte Viehoff, aber mit einem Informationszentrum und zum Beispiel dem Nachbau einer kleinen Zeltsiedlung ließe sich das historische Interesse wecken.

Wird in Ausschüssen des Landtages weiter über Hemmingen beraten?

Ja, das nächste Mal am Montag, 7. September, im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur. Der Landwirtschaftsausschuss hatte im Juni über das Römerlager diskutiert. Vor einem Votum will dieser erst noch die Beratung am 7. September abwarten.

Ist denn das Römerlager in Hemmingen wirklich so außergewöhnlich?

Der Nachweis als römisches Marschlager sei eine wissenschaftliche und forschungsgeschichtliche Sensation gewesen, hieß es auch im Mai im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur. Das Ministerium erläuterte, das Objekt vor Ort sei eher „dröge“, weil es nur eine oder vielleicht zwei Nächte genutzt worden sei. Denn zu jeder Nacht hätten die römischen Truppen ein sicheres Lager errichtet. Das mehr als 30 Hektar große Lager in Wilkenburg erstreckte sich über mehr als 500 mal 600 Meter und bot Platz für 20.000 Legionäre.

Von Andreas Zimmer