Hemmingen

Normalerweise treffen sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in Hemmingen regelmäßig persönlich zum Erfahrungsaustausch. Doch wegen der pandemiebedingten Einschränkungen ist das derzeit nicht möglich – also gab es am Donnerstag das erste digitale Treffen per Zoom-Videokonferenz.

Organisiert hatten dies Uwe Groth und Harald Berendes. Beide seien wiederholt angesprochen worden, wie es weitergehe, sagte Groth. Mit dem Verlauf der ersten Digitalveranstaltung sei er sehr zufrieden. „Wir hatten das Gefühl, es waren alle froh, sich mal wieder zu sehen.“ 28 Geschäftsleute hatten sich angemeldet, 15 nahmen tatsächlich teil. Auch der Wirtschaftsförderer der Stadt, Gert Rönnau, sei dabei gewesen.

Die Runde habe sich über die aktuelle Lage ausgetauscht, wie es jedem damit gehe und inwieweit die Unternehmer davon betroffen seien. Auch über Vorteile sei gesprochen worden. So verzeichnen die Onlineveranstaltungen, die die Geschäftsleute selbst organisieren, höhere Teilnehmerzahlen als sonst. Fahrzeiten fallen weg, das bringt mehr Luft für Termine, die sonst nicht wahrgenommen werden könnten. Ein neues Treffen ist Groth zufolge nun für die Zeit nach Ostern im April angedacht.

Von Katharina Kutsche