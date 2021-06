Hiddestorf

„Der Ärger hier ist wirklich groß. Da ist ordentlich Dampf drauf.“ So beschreibt das Hemminger SPD-Vorstandsmitglied Siegfried Rupnow die Stimmung an der Ihmer Straße in Hiddestorf, nachdem Niedersachsen angekündigt hat, die dort seit 27 Jahren bestehende Tempo-30-Zone aufheben zu wollen. Aus Sicht des Landes gebe es keinen Grund für die Geschwindigkeitsbegrenzung, so die Region Hannover in der vergangenen Woche. Tempo-30-Zonen auf Landesstraßen werden gewöhnlich innerorts nur eingerichtet, wenn sie etwa an Kindertagesstätten oder Seniorenheimen vorbeiführen.

Rupnow, der selbst an der Ortsdurchfahrt wohnt, hat für diese Entscheidung kein Verständnis. „Mit einer atemberaubenden Arroganz und Überheblichkeit wird hier eine Schreibtischentscheidung getroffen und ausgeführt, die direkt in die Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger an der Ihmer Straße eingreift“, sagt er. Die Gründe für die Einführung der Tempo-30-Zone im Jahr 1994 gelten aus seiner Sicht heute auch noch: eine aufgrund des Straßenverlaufs und einer Bushaltestelle unübersichtliche Verkehrsführung, Autofahrer und -fahrerinnen, die zu stark aufs Gaspedal treten, und Verkehrslärm.

„Es waren sicher keine Deppen, die diese Entscheidung damals getroffen haben. Vor allem, da es auch eine Ausnahmeentscheidung war“, sagt Rupnow. Er weist zudem darauf hin, dass sowohl viele junge Familien mit Kindern als auch Senioren an der Straße wohnen und diese auch häufig queren, etwa auf dem Weg zu Kita, Schule, Bushaltestelle, Gemeindehaus oder Sportplatz.

100 Unterschriften gesammelt

Gemeinsam mit der SPD hat Rupnow noch Ende der vergangenen Woche eine Unterschriftenaktion vor Ort gestartet. Mehr als 100 Unterstützer haben sich bereits gefunden. Rund 90 Prozent der Unterschriften sollen direkt von Anliegern stammen. „Wir haben noch nicht alle Listen wieder eingesammelt“, sagt Rupnow. Die Unterschriften sollen anschließend an das von Bernd Althusmann (CDU) geführte Verkehrsministerium überreicht werden.

Die SPD-Mitglieder Susanne Wienigk-Andreas (von links), Katja Schröder, Siegfried Rupnow und Christina Schäfer sammeln in Hiddestorf Unterschriften gegen die Aufhebung der Tempo-30-Zone. Quelle: privat

Bürgermeisterkandidaten wollen Tempo 30 behalten

Begleitet wurde die Unterschriftenaktion auch von der SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schröder. Sie sagte, sie sei überwältigt von dem Zuspruch der Anlieger, aber auch von den vorbeifahrenden Bus-, Auto- und Motorradfahrern. „Viele Busfahrer haben ihre Unterstützung der Aktion durch einen erhobenen Daumen ausgedrückt. Das sind die Menschen, die dort täglich mehrfach entlang fahren“, sagt Schröder. Sie könne die Aufhebung der Tempo-30-Zone nicht nachvollziehen. „Da versuchen wir eine Tempo-30-Region zu werden, und das Land hebt eine solche Zone auf. Eine absolute Fehlentscheidung.“

Auch Jürgen Grambeck, Bürgermeisterkandidat der Bündnisgrünen, hat sich zu dem Thema gemeldet. „Es kann nicht sein, dass im Jahr 2021 nach bürokratischen Uraltvorgaben aus dem vorigen Jahrhundert noch solche Entscheidungen getroffen werden. Wir haben heute eine andere Verkehrsdichte als in den Sechziger- und Siebzigerjahren, als diese Vorgaben formuliert worden sind“, sagt er. „Dass nun an einer solchen Stelle per Anweisung durch das CDU geführte Ministerium Tempo 50 gelten soll, macht deutlich, wie rückwärtsgewandt die CDU-Verkehrspolitik ist.“

Neben den bereits von Rupnow angeführten Argumenten merkt Grambeck noch an, dass es für eine Lärmreduzierung innerorts kaum andere Möglichkeiten gebe als eine Tempo-30-Zone. Hiddestorf und Ohlendorf seien durch zunehmend mehr Fahrzeuge wegen der B-3-neu besonders belastet. Grambeck spricht sich deshalb sogar für Tempo 30 auf allen Straßen in den beiden Stadtteilen aus. Er kündigt an, deshalb auch den verkehrspolitischen Sprecher der Bündnisgrünen auf Landesebene, Detlef Schulz-Hendel, zu kontaktieren.

CDU-Fraktionschef Konze: „In der Sache sind wir uns hier vor Ort einig“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze kritisiert die „destruktive Wortwahl“ von Grambeck. „In der Sache sind wir uns hier vor Ort einig, dass Tempo 30 in Hiddestorf bleiben soll. Es gilt jetzt die Kräfte vor Ort zu bündeln, damit das auch gelingt“, sagt Konze. Er habe den Eindruck, dass es Grambeck gar nicht um die Lösung des Problems gehe, sondern um die Diffamierung des politischen Mitbewerbers. Der CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Dingeldey hatte bereits in der vergangenen Woche die Aufhebung der Tempo-30-Zone kritisiert. Da er Regionsabgeordneter ist, kündigte Dingeldey einen Brief an den Verkehrsminister an.

Von Tobias Lehmann