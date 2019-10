Hemmingen

Bei dem heftigen Unwetter in der Nacht zu Mittwoch ist das Stadtgebiet von Hemmingen nach der ersten Einschätzung der Feuerwehr noch vergleichsweise glimpflich davongekommen. Es gab drei Einsätze, jedes Mal handelte es sich um einen Wasserschaden. So mussten zum Beispiel Keller ausgepumpt werden.

Unwetter : Einsätze in drei Stadtteilen

Der erste Einsatz war gegen 0.25 Uhr am Grasweg in Arnum. Um 1.45 Uhr gingen zeitgleich Meldungen aus der Gustav-Pries-Straße in Hemmingen-Westerfeld und aus der Straße Im Wiesenfeld in Devese ein. In Hemmingen-Westerfeld arbeitete die Feuerwehr mit der sogenannten Kanal-Bereitschaft des städtischen Betriebshofes zusammen. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Einsatzleitung im Rathaus einberufen

Normalerweise koordiniert die Leitstelle der Region Hannover die Einsätze. Da es aber regionsweit mehr als 300 gab, wurde um 0.15 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld die Fachgruppe ELO einberufen. Die Abkürzung steht für Einsatzleitung vor Ort. Gegen 3.30 Uhr konnte sie wieder aufgelöst werden.

Von Andreas Zimmer