Hemmingen

Vom Koch in der Kombüse zum promovierten Ingenieur: Der Lebensweg des 63-jährigen Hemmingers Uwe Groth verlief nicht gerade geradlinig. „Eigentlich wollte ich Koch werden und bin dann in einem Bananendampfer einmal um Afrika geschippert und habe in der Kombüse gearbeitet. Anschließend wusste ich, dass das doch nicht das richtige ist“, sagt Groth. Heute ist er promovierter Ingenieur und wurde gerade zum Landesvorsitzenden des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) gewählt. Das Gebiet reicht von Osnabrück bis Braunschweig.

„Lernen Sie, zu spinnen und sich auszuprobieren“, rät er jungen Menschen. Sein Ziel – als Professor, aber auch in seinem Ehrenamt als VDI-Landesvorsitzender – sei es, in den Menschen Neugier zu erwecken und den Mut, neu zu denken. „Es ist typisch Deutsch, bei neuen Projekten immer zuerst nach Problemen zu suchen. Dabei sollten wir nicht fragen, warum es nicht geht, sondern wie es geht.“

Anzeige

Mit der KGS das JeT-Projekt entwickelt

Der gebürtige Hannoveraner lebt mit Unterbrechungen seit rund 50 Jahren in Hemmingen. Er ist seinem Heimatort sehr verbunden und unter anderem im Vorstand der Bürgerstiftung aktiv. Auch an der KGS Hemmingen hat er schon viele Aktionen begleitet. Das Projekt „JeT-Jugend entdeckt Technik“ ist hier entstanden. „Der Name kam mir, als einmal ein Jet über mein Haus geflogen ist“, sagt Groth. In dem Projekt sollen Jugendliche an Technik herangeführt werden. „Dabei will ich auch Begeisterung in ihnen wecken. Denn Lernen soll Spaß machen.“ Auch das aktuell geplante Roboter-Projekt an der KGS Hemmingen wird Groth unterstützen.

Auch in seinem neuen Ehrenamt will sich Groth nicht auf die Administration beschränken. „Ich will vor allem Projekte anschieben, in denen jung und alt zusammenkommen. Denn beide Gruppen können viel voneinander lernen“, sagt der Hemminger. So kann es durchaus sinnvoll sein, alte Ideen Jahre später noch einmal aufzugreifen. „Manchmal wurden in der Vergangenheit bereits gute Ideen entwickelt und konnten nur deshalb noch nicht umgesetzt werden, weil die technischen Voraussetzungen noch nicht vorlagen.“

VDI-Landesverband bietet Tech-Talk an

Alle zwei Wochen bietet der VDI zudem einen sogenannten Tech-Talk für Interessierte jeder Altersklasse an. Darin berichtet ein Experte zunächst zu einem ausgewählten Thema und anschließend können die Teilnehmer Fragen stellen. Es werden nicht nur klassische Technikthemen behandelt. „Wir hatten auch schon eine Veranstaltung über das Coronavirus. Die Frage ist dann zum Beispiel, wie Ingenieure hier helfen können“, sagt Groth.

Ist neben den vielen Tätigkeiten von Groth die ehrenamtliche Leitung des VDI-Landesverbands überhaupt zu bewältigen? „Ich habe eine Geschäftsstelle mit drei Mitarbeitern, die mich unterstützen“, sagt Groth. Nach Ablauf der zunächst dreijährigen Amtszeit besteht die Möglichkeit, sich für weitere drei Jahre wählen zu lassen – was Groth bereits vorhat.

In Sehnde entsteht das Projekt Mobile Welten

Groth ist auch noch stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Mobile Welten. Der Vorsitzende ist der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange. Gemeinsam wollen sie in Sehnde in der ehemaligen Salzmühle eines früheren Bergwerks ein Projekt entwickeln, das die Mobilität auf Straßen, Schienen und in der Luft erfahrbar macht. Dazu sind verschiedene Ausstellungen geplant. Neue Mitglieder sind zur Unterstützung willkommen.

Von Tobias Lehmann