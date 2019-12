Hemmingen

Nach vielen Veranstaltungen von Weihnachtsmärkten bis zu Konzerten an den vergangenen Wochenenden klingt der vierte Advent in Hemmingen ruhiger aus. Hier ein Überblick:

Lust auf einen Basar? Die Trinitatiskirchengemeinde öffnet ihr Adventszimmer unterm Turm am Sonntag, 22. Dezember, von 11 bis 12 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr. Besucher können am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld Selbstgemachtes kaufen, darunter Kekse und Gebasteltes. Die Einnahmen fließen an die Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei.

Lust auf eine Ausstellung? Im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld geht die Winterausstellung der Werkstatt-Galerie am Kapellenweg 7 zu Ende. Hemminger Künstler haben sich dazu weitere Künstler eingeladen. Die Exponate reichen von Vasen und Schmuck bis zu Fotografien und Grafiken. Die Ausstellung ist noch von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungstipps für Hemmingen

Lust auf Gesang und Geschichten? Hemminger versammeln sich dazu bei der Aktion Lebendiger Adventskalender. In Harkenbleck ist am vierten Advent das vierte und letzte Treffen in dem Stadtteil. Gastgeber ist dieses Mal die Ortsfeuerwehr. Beginn ist um 18 Uhr am Gerätehaus. In Hiddestorf gibt es mehrere Termine: am Sonnabend, 21. Dezember, bei Familie Piasecki in die Ostertorstraße 29a; am Sonntag, 22. Dezember, bei Familie Schönfelder an die Ihmer Straße 12, und am Montag, 23. Dezember, Familie Kluthe/Jäger an der Ostertorstraße 7. An Heiligabend beschließt die Nikolaikirchengemeinde den Kalender mit fünf Gottesdiensten. Diese beginnen um 15, 16, 17, 18 und 23 Uhr.In Arnum sind die Zusammenkünfte immer montags, die letzte also am 23. Dezember um 17 Uhr im Gemeindehaus an der Bockstraße. Gastgeberinnen sind die „mittendrin-Frauen“.

Von Andreas Zimmer