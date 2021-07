Hemmingen

Einen musikalischen Start ins Wochenende verspricht das Konzert bei der Lüderser Serenade am Freitag, 9. Juli. Die musikalische Andacht der Kirchengemeinde in dem Springer Stadtteil wird unter anderem von dem Jazzmusiker Achim Kück mit seinem Ensemble gestaltet. Sie beginnt um 19 Uhr auf dem Reiterhof Haake im Garten oder bei schlechtem Wetter in der Reithalle. Eine Anmeldung ist notwendig: entweder unter Telefon (0 50 45) 58 19 09 9 oder per Mail an Rose@kimus-bennigsen.com.

Sigrun Krüger (Zweite von links) kennen die Hemminger von Sistergold. Das Bild zeigt die Gruppe mit Inken Röhrs (von links) und Elisabeth Fläming sowie Kerstin Röhn (rechts) bei einem Auftritt im Amtshof Burgwedel. Quelle: Jürgen Zimmer (Archiv)

Mit jazzigen Tönen startet auch das Hemminger Kulturzentrum bauhof in seinen Open-Air-Sommer: Die Old Virginny Jazzband spielt am Sonntag, 11. Juli, 17 Uhr, unter freiem Himmel Stücke im Stil von Chris Barber und der Dutch Swing College Band. Darunter sind Evergreens, aber auch unbekannte Stücke. Besonderer Gast ist Sigrun Krüger, die auch zum Saxofon-Quartett Sistergold gehört. Dieses Konzert ist bereits ausverkauft.

Von Andreas Zimmer